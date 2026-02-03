Click acá para ir directamente al contenido
¡Exijo una explicación!

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 3 de febrero de 2026 a las 11:11 hrs.

Señor Director:

Como asociación, expresamos nuestra profunda preocupación por el rechazo de la idea de legislar en la Comisión de Recursos Hídricos sobre el proyecto destinado a reducir las pérdidas de agua en las empresas sanitarias y el volumen de agua no facturada (ANF).
Las redes de agua potable en Chile superan los 42 mil kilómetros y registran, en promedio, un 33% de ANF, con casos que alcanzan el 50%, muy por sobre el promedio mundial cercano al 15%. Aunque este indicador no representa exclusivamente pérdidas físicas, refleja ineficiencias graves en un contexto de creciente escasez hídrica.
En 2024, las empresas acordaron un Plan de Reducción de ANF con metas a 10 años, el cual demanda apoyo y coordinación estatal. Resulta incomprensible que se rechace legislar sobre un tema estratégico para la seguridad hídrica nacional. Como diría Condorito, ¡exijo una explicación!

Juan Pablo Negroni
Presidente de la Asociación de Empresas Consultoras en Ingenería de Chile (AIC)

