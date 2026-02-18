Las grietas del sistema tributario

Señor Director:

Cada vez que la recaudación cae o el déficit fiscal supera lo proyectado, la respuesta es predecible; se intensifica el control, la fiscalización y la presión normativa. Sin embargo, rara vez se cuestiona de manera seria si el problema está en el cumplimiento o en el diseño mismo del sistema.

El sistema tributario chileno exige estabilidad, pero funciona sobre normas en permanente cambio. Reformas sucesivas, parches normativos, regímenes especiales y correcciones administrativas han generado un entramado complejo, de difícil comprensión incluso para especialistas.

La consecuencia es una contradicción estructural. Se espera que los contribuyentes cumplan con certeza mientras el propio sistema opera con ambigüedad.

Un sistema que depende de fiscalizaciones cada vez más intensas para mantener la recaudación no puede considerarse eficiente. Más que preguntarse sobre la recaudación, es necesario evaluar si su diseño garantiza ingresos estables, preserva la seguridad jurídica y fortalece la confianza de los contribuyentes, elementos fundamentales para un sistema tributario sostenible.

Porque cuando el diseño falla, ningún nivel de control resulta suficiente.

Carla Huerta

Abogada tributarista