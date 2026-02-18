Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Las grietas del sistema tributario

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 18 de febrero de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:
Cada vez que la recaudación cae o el déficit fiscal supera lo proyectado, la respuesta es predecible; se intensifica el control, la fiscalización y la presión normativa. Sin embargo, rara vez se cuestiona de manera seria si el problema está en el cumplimiento o en el diseño mismo del sistema.
El sistema tributario chileno exige estabilidad, pero funciona sobre normas en permanente cambio. Reformas sucesivas, parches normativos, regímenes especiales y correcciones administrativas han generado un entramado complejo, de difícil comprensión incluso para especialistas.
La consecuencia es una contradicción estructural. Se espera que los contribuyentes cumplan con certeza mientras el propio sistema opera con ambigüedad.
Un sistema que depende de fiscalizaciones cada vez más intensas para mantener la recaudación no puede considerarse eficiente. Más que preguntarse sobre la recaudación, es necesario evaluar si su diseño garantiza ingresos estables, preserva la seguridad jurídica y fortalece la confianza de los contribuyentes, elementos fundamentales para un sistema tributario sostenible.
Porque cuando el diseño falla, ningún nivel de control resulta suficiente.

Carla Huerta
Abogada tributarista

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
2
Economía y Política

Las ventas de cerezas chilenas a China decepcionan por el exceso de oferta y el rezago de la demanda
3
Empresas

Iván Arriagada, CEO de Antofagasta, aplaude anuncios de Kast sobre reducción de impuesto corporativo y medidas para destrabar permisos
4
Empresas

Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
5
Empresas

Por unanimidad, Coeva de la RM aprueba el nuevo Instituto Nacional del Cáncer con inversión de US$ 184,3 millones
6
Economía y Política

Primer condenado por contrabando de dinero en el aeropuerto de Santiago: ocultaba más de US$ 30.000 entre sus pertenencias
7
Empresas

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile
8
Mercados

El socio del estudio Puga&Ortiz y exSBIF que arremete en carrera por la presidencia de la CMF
VER MÁS
VER MÁS