Las voces invisibles: mujeres con discapacidad en el trabajo

Por Karina Cisterna, directora ejecutiva de AHA Inclusión #SoyPromociona

En el corazón de nuestras organizaciones, existen historias invisibles que no se escuchan: experiencias de personas con discapacidad no visible. Mientras conmemoramos este 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (PcD), y vemos con satisfacción los avances de la inclusión laboral de personas con discapacidad, es crucial recordar que estas voces pasan desapercibidas.

La discapacidad afecta aún más a las mujeres. En Chile, las personas adultas en situación de discapacidad representan un 17,6% (Endide 2002), y hay mayor prevalencia en mujeres, donde del 100% de mujeres adultas en el país, un 22% tiene discapacidad (versus un 13% en hombres). Si ya es un desafío la inclusión laboral de PcD, la mayor parte la llevamos mujeres con discapacidad, pues del total de contratos de personas PcD, solo el 38,1% corresponde a mujeres (Dirección del Trabajo, 2023).

Así, las mujeres con discapacidad representamos un doble desafío: discriminación por género y por discapacidad. A eso, sumo lo que representa la discapacidad no visible, que no se ven a simple vista, como discapacidades asociadas a origen físico-visceral, auditivo, visual, mental de tipo psíquico, etc. ¿Por qué? Porque usualmente asociamos discapacidad a lo físico, visible y evidente y, cuando interactuamos laboralmente, no pensamos que quizás a quien tenemos al frente puede vivir con una discapacidad.

La invisibilidad de la discapacidad puede llevar a la falta de comprensión y empatía: hace unas semanas, conocí el caso de una mujer jefa de un área, que tiene a cargo varias personas; ella es una mujer autista y había mantenido oculta esta información, por temor. Al conocer que la organización donde trabaja tiene un programa de inclusión, ella dio a conocer su discapacidad, considerándolo relevante para las adecuaciones y para la comunicación. Lo que recibió de vuelta fue un trato distinto, rumores de pasillos y un aislamiento que nunca había experimentado. Hoy está arrepentida de haberlo comunicado. Su lucha por parecer y actuar como una persona sin discapacidad era menos doloroso que enfrentar ahora la discriminación.

La falta de reconocimiento de las discapacidades no visibles puede afectar negativamente la dignidad, el desempeño laboral y el bienestar. Por ello, es fundamental que en las organizaciones concienticemos y generemos entornos laborales verdaderamente inclusivos, a través de programas de acompañamiento, de salud mental, adecuaciones, políticas de inclusión y no discriminación, y de un liderazgo inclusivo visible, entre otros.

Es tiempo de abrir espacios y conversaciones para dar cuenta de la realidad que vivimos miles de mujeres en Chile, dar espacio a normalizar que las personas somos diversas y adaptar los espacios de trabajo a todos los tipos de discapacidad, no solo la que podemos ver.