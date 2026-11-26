El índice chileno avanzó 1,2%, mientras que el brasileño Bovespa se alzó 4% y el argentino BYMA aumentó 3,2%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 creció 2% y el FTSE 100 de Londres ganó 1,6%. Y también las bolsas asiáticas recuperaron terreno.

La bolsa chilena siguió recuperándose este jueves, tal como los inversionistas en general se echaron al bolsillo los descuentos que dejó la última liquidación de los mercados bursátiles, aunque esta vez no se contó con la participación de Estados Unidos.

El MSCI IPSA subió 1,2% a 10.541,09 puntos, con el liderazgo de CAP (4,9%) y Salfacorp (3,2%), acciones que han sufrido castigos importantes durante el mes. Nombres como Santander (3%), SQM-B (1,7%) y Falabella (1,6%) hicieron una buena contribución.

En todo caso, los montos transados fueron especialmente bajos: solo $ 63.600 millones entre todas las acciones nacionales, menos de la mitad de lo que se ve en un día normal. Esto fue común entre las distintas plazas bursátiles, ya que no hubo actividad en la Bolsa de Nueva York ni en el mercado soberano estadounidense, por el feriado de Acción de Gracias.

Más allá de eso, por todos lados se vio un afán de compra. En el resto de Latinoamérica, el brasileño Bovespa se alzó 4% y el argentino BYMA aumentó 3,2%. Mientras que en Europa, el continental Euro Stoxx 50 creció 2% y el FTSE 100 de Londres ganó 1,6%. También las bolsas asiáticas recuperaron terreno. En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 subieron 0,5%.

En una semana compleja para la renta variable, las compras de oportunidad se habían hecho ver ya nuevamente este miércoles, cuando el IPSA registró una ganancia de última hora, a la vez que Wall Street se moderaba y el cobre iniciaba un repunte que este jueves se prolongó.

"Tras varios días de elevada volatilidad, los compradores regresan a los mercados bursátiles", destacó XTB Latam en su portal de análisis. Si bien "el movimiento puede interpretarse como un rebote puramente técnico", la política comercial "también contribuye a mejorar el sentimiento", consignó.

Esto último, debido a que la Oficina del Representante Comercial de EEUU anunció que los nuevos aranceles no superarán las tasas acordadas en los acuerdos comerciales concluidos o negociados. "Para la Unión Europea, esto significa un 15%, lo que reduce los temores de una nueva escalada", observó el broker.