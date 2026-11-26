Si bien el cobre transado en Londres subía 1,8% a US$ 5,38 por libra, también se encarecieron los precios de la energía, con alzas de 2,1% en el caso del petróleo Brent, mientras que un indicador del dólar global subió marginalmente.

El dólar-peso se estabilizó este jueves, día en que los precios del cobre recuperaron una pequeña parte lo perdido por la incertidumbre sobre la inteligencia artificial (IA), y si participación de Estados Unidos por el feriado de Acción de Gracias.

La paridad local bajó inicialmente a $ 1.035 y más tarde giró levemente. Finalmente, cerró a $ 1.041 en las pantallas de Bloomberg, es decir, sin un cambio relevante respecto de la víspera.

Si bien el cobre transado subía 1,8% a US$ 5,38 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, también se encarecieron los precios de la energía, con alzas de 2,1% en el caso del petróleo Brent, mientras que un indicador del dólar global subió marginalmente.

No hubo referencias desde el mercado estadounidense, y esto afectó los volúmenes tansados a nivel mundial -en la Bolsa Electrónica de Chile, el dólar vio un poco más de US$ 1.200 millones, cifra por debajo de lo habitual-. Se espera que los flujos sigan débiles este viernes, cuando la bolsa neoyorquina reabra, pero en una sesión corta.

El tipo de cambio chileno subió con fuerza este miércoles e incluso llegó a tocar $ 1.050, un nivel equivalente al máximo histórico de cierre que alcanzó en julio de 2022. Desde ahí surgió una ola vendedora que lo dejó con un avance más moderado.

"Los mercados siguen desordenados debido a la continua reducción de riesgo y desapalancamiento a nivel global, con un dólar bifurcado: más débil frente a sus pares del G10, pero registrando una fuerte demanda en los mercados emergentes y Latinoamérica", publicó el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.

"Aunque los clientes de dinero real están tanteando oportunidades, nos mantenemos a la defensiva dado el complejo entorno macroeconómico y el hecho de que la Reserva Federal sigue apuntando a un endurecimiento monetario continuo en el futuro", advirtió.

Los no residentes llevan 11 sesiones consecutivas posicionándose a favor del dólar a través de forwards (compraventa a plazo definido) en el mercado chileno de derivados financieros. El monto vigente neto es el más alcista desde septiembre de 2019, según datos del Banco Central al cierre del martes.