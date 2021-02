¿Qué está haciendo Julio Ponce? Las claves para entender sus últimas jugadas

Por dentro

En menos de siete días, hizo tantas operaciones, que tiene a todo el mercado preguntándose cuál va a ser la siguiente. Todos están mirando a Asia: a lo que el nuevo CEO de Tianqi, Xia Juncheng, hará con su inversión en la chilena.

Que Julio Ponce esté en el campo y Patricio Contesse Fica de vacaciones en el sur, no han sido un impedimento para que el Grupo Pampa haya dejado de hacer noticia este verano.

Estas últimas dos semanas la bolsa ha sido testigo de varias jugadas del empresario, uno de los principales accionistas de SQM.

El primer movimiento fue el 5 de febrero, cuando Pampa Calichera enajenó 5 millones de acciones de SQM-B recaudando cerca de US$ 254 millones. La operación, liderada por la corredora BTG Pactual, tuvo una demanda por US$ 500 millones, y con la acción a precio de mercado. Es decir, sin descuento, que es lo que usualmente ocurre con operaciones de este tamaño.

De los compradores, 97% fueron institucionales y 3% retail y family offices. De los primeros, 75% fueron extranjeros, donde gigantes como Fidelity entraron con fuerza. También las AFP chilenas y varios fondos nacionales e internacionales.

El objetivo detrás de este ingreso masivo de pesos pesados fue tomar una parte de la torta y luego ir por el aumento de capital de SQM que ya fue aprobado y ahora debe pasar los trámites regulatorios. Estar en el boom del litio invertido en una de las grandes del sector, y que no hacía un aumento de capital hace 20 años, es ahora o nunca.

Dicho aumento de capital lo hará BTG Pactual, LarrainVial, JP Morgan y Merrill.

Ese mismo 5 de febrero, con el dinero recaudado, Ponce, en una jugada sorpresiva, compró US$ 3 millones de acciones de la serie A de SQM, la con más poder político en el directorio de la minera. Y ahí es donde están ahora sus apuestas.

Los que se quedaron con Ponce

Llegó el lunes 8 de febrero, y las cascadas siguieron moviendo el panorama. Otra vez con BTG Pactual anunciaron un poder comprador por hasta US$ 100 millones en acciones de Norte Grande, Oro Blanco y Nitratos. La demanda fue masiva, y terminó entregando US$ 90 millones por la misma cantidad de acciones. Es decir, si las cascadas ya tienen descuento por holding, Ponce consiguió un mejor precio.

Y si Ponce ganó, alguien tuvo que perder. Las AFP, se especula en el mercado, fueron las principales vendedoras, además de fondos de inversión que aprovecharon la liquidez -un bien escaso en estas acciones cascadas- y vendieron. Incluso a un precio menor del mínimo que había fijado SQYA, la sociedad de Ponce que ofreció comprar.

En el mercado también se dice que el empresario abrió esta ventana de liquidez para dar espacio a los que necesitaran salir de su estructura de cara a todos los movimientos futuros que vienen. Por ejemplo, ir por más acciones serie A de Soqui. Incluso, podría venir un nuevo aumento de capital en las cascadas si es que el paquete a comprar aguas abajo fuera muy grande.

Lo que sí quedó claro, es que los que no salieron y se quedaron con Ponce -entre ellos su archienemigo Moneda- hicieron un mal negocio. Se quedaron en una empresa menos líquida ahora, y probablemente ni siquiera tendrán representantes en el directorio. Con los votos de las AFP y Moneda, habían logrado instalar a Radoslav Depolo en Oro Blanco y a Rodrigo Zegers en Norte Grande, los que probablemente no sean reelectos, por no tener los votos necesarios.

Una fuente de las AFP explicó que no tenía sentido quedarse en las cascadas. Son poco líquidas, tienen un exceso de descuento por holding y prefirieron hacer caja para prepararse e ir con todo al aumento de capital de Soqui. Ahí sí que van a estar.

Vamos por las A

La semana avanzó y el Grupo Pampa siguió en su cruzada. Aunque no tiene un poder comprador formal designado a alguien, en enero dijo que su política de inversión era clara: vender SQM B y comprar SQM A. Y eso ha hecho, esta vez de la mano de LarrainVial.

A la compra de la semana pasada por US$ 3 millones, esta semana sumó otros US$ 4,7 millones de acciones. En total, casi US$ 10 millones en menos de 15 días y de accionistas de mercado que tienen la poco líquida serie A.

Aunque por las vacaciones y el año nuevo chino las comunicaciones no se han formalizado, las señales del Grupo Pampa han sido claras y unívocas: quiere las acciones serie A que la china Tianqi tiene en SQM.

La firma controla el 44% de dicha serie y designa a tres directores, hoy Francisco Ugarte, Georges de Bourguignon y Robert J. Zatta.

Si Tianqi decidiera vender, pero mantener a sus tres directores, tendría que enajenar un 6,3% de sus acciones, poco menos de nueve millones de papeles y Ponce pagar del orden de US$ 450 millones, al valor de mercado del viernes.

Ahora, si la china está dispuesta a vender un puesto en el directorio, entonces los números cambian. Debería deshacerse del 19% de su inversión, algo así como 27 millones de acciones, las que costarían US$ 1.366 millones al valor del viernes.

Evidentemente, todos estos precios deberían ser negociados y Ponce obtener un importante descuento. Además, podría pasar por bolsa o no.

En cualquiera de esos casos, y producto de los estatutos de SQM, Ponce debería deshacerse de sus acciones en la serie B para crecer en la A y no superar los límites de concentración.

Ahora, si quisiera ir por un nuevo director podría simplemente cambiar los estatutos. Todo está sobre la mesa.

Patricio Contesse y Vivian Wu en 2019.

Los nuevos de Tianqi

Con lo que Ponce juega a su favor para hacer esta jugada maestra es que Tianqi atraviesa complejos momentos financieros. Ha tenido que vender participaciones en Australia, sacaron a la CEO Vivian Wu, y los refinanciamientos no han ido del todo bien.

Por eso que obtener esos US$ 400 o más de US$ 1.000 millones desde su inversión en Chile, vendría en el mejor momento.

Quienes conocen de las tratativas dicen que aún no hay un acercamiento formal. Aunque Ponce y el presidente y fundador de la firma asiática, Jiang Weiping, se conocen y conversan con cierta regularidad, al nuevo CEO, Xia Juncheng, quien asumió a mediados de enero de este año, no lo conocen.

Antes de unirse a Tianqi, Xia trabajó por 28 años en empresas como el grupo italiano Olip, Tyrolit, propiedad de Swarovski Austria y Steyr Motors. En esta última estuvo desde noviembre de 2011 y se desempeñó como CEO y director gerente de la operación en Austria desde noviembre de 2018 hasta agosto de 2019, antes de convertirse en jefe de la región de Asia Pacífico de Steyr Austria.

Él podría llegar con una visión de ajustar el tamaño de la compañía a lo esencial y salirse de inversiones que no le hagan sentido.

Todos felices

Y algo de eso podría haber en su inversión en Chile. Tras un duro intercambio entre Ponce y Tianqi, previo al ingreso a la minera no metálica, el empresario chileno y su equipo de abogados logró que la Fiscalía Nacional Económica fijara estrictas condiciones a Tianqi, quien además de ser competidor, compartía propiedad en un proyecto conjunto de litio en Australia con Albemarle, otra de las competidoras e incluso vecinas de SQM en el Salar de Atacama.

Salvadas todas las diferencias y rayada bien la cancha, incluso con una política de dividendos que aprobaron en conjunto y que beneficia a todos, en el directorio las decisiones siempre han sido unánimes. Nunca siquiera, han discutido, confiesa un cercano.

Y es que claro, en los temas claves de la operación o del día a día, o incluso en la información estratégica del litio, Tianqi no participa. No puede por el acuerdo con la FNE. Por eso, el aporte de know how, que en un momento fue una de las virtudes que se le dieron al ingreso de los chinos a la firma chilena, ha sido poco.

Salirse de la propiedad, incluso dando a Ponce los votos para que cambie los estatutos y pueda en definitiva controlar la firma, está en análisis. Eso sí, falta conocerse con el señor Xia primero.

BTG, el aliado



Si alguna vez fue Corpbanca, cuando era controlado por Álvaro Saieh, ahora es el BTG Pactual el banco de cabecera de Ponce.



El año pasado le ayudó a refinanciar sus pasivos personales y los de las cascadas. Y este año han estado en las operaciones de bolsa de sus acciones en SQM B y las cascadas. Además de ser uno de los fichados para hacer el aumento de capital.



Un ejecutivo de un banco de inversión de la plaza destaca lo rápido que hizo las ventas de SQM B y, sobre todo, trayendo a gigantes de las inversiones de Estados Unidos a la firma. “Vendió acciones sin descuento y levantó el doble del monto que vendieron. En 48 horas”, destaca, a regañadientes, un competidor.