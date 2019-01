DC se reúne con pymes en medio de debate por la reforma tributaria

Gobierno

En la instancia, los líderes de las diferentes asociaciones aprovecharon para entregar un informe detallando sus posturas sobre el proyecto del ejecutivo.

La directiva de la Democracia Cristiana, junto a su Comisión Tributaria, se reunió esta mañana con distintos dirigentes de las micro, pequeñas y medianas empresas del país para presentarles su informe sobre el proyecto de modernización tributaria que actualmente se está negociando con el gobierno.

En la cita, que se dio en las inmediaciones del partido, se discutieron los principales puntos en los que se basa la defensa en contra del proyecto de Hacienda: no reducción de la recaudación, que los sectores con más ingresos paguen más impuestos, aumentar las capacidades de fiscalización del SII y una mayor ayuda para emprendedores y empresas.

En la reunión estuvieron presentes diferentes líderes de las mayores agrupaciones de pymes, entre los que se encontraban el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), Marcos Carter, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, y el presidente de la Unión Nacional de Gremios de las Micro Pequeñas y Medianas empresas (Unapyme), Juan Medel.

En la instancia Carter hizo entrega a Jorge Rodríguez - integrante de la comisión tributaria de la oposición - de un informe elaborado por la Conapyme, en el cual detallan las posturas de la asociación sobre el proyecto tributario del gobierno.

"Queremos agradecer la oportunidad que nos da la Democracia Cristiana para entregar nuestro punto de vista sobre esta reforma. A nosotros como pyme nos preocupa bastante, ya que estamos en una posición muy incómoda. Nuestra idea es seguir reuniéndonos con distintos partidos para que nuestra voz pueda ser escuchada", aseguró Carter.

"Perfeccionar el 14 ter"

Uno de los temas abordados durante la reunión fue el futuro que tendrá el sistema 14 ter, actual sistema de tributación simplificada que el ejecutivo planea eliminar en pos de una "Cláusula Pyme".

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, enfatizó que uno de los objetivos de la comisión de oposición es perfeccionar el 14 ter, ya que "es un buen instrumento que ha estado poco difundido. Lo que hay que hacer es mejorarlo y no partir de cero con un nuevo instrumento que no sabemos cómo va a funcionar".

Junto con esto, Chahín deslizó críticas hacia el gobierno, asegurando que no se han tenido en cuenta las opiniones de este tipo de empresas. "Lo que quieren las pymes son reglas de juego claras y estables, y que no se las estén cambiando permanentemente. Ellos no tienen la posibilidad de contar con grandes asesorías tributarias, por lo que ellos deben tener instrumentos simples en esta materia" señaló.