Fondo CLIN hace su primera inversión por US$ 600 mil

Dos startups: Instacrops y SimpleRoute, obtuvieron los recursos. A eso se sumarían otras próximas inversiones para superar el US$ 1,5 millón.

El fondo CLIN, el primero en apalancar recursos de empresas y que se enfoca en desafíos en materia de sustentabilidad y productividad, realizó su primera inversión en las startups Instacrops y SimpleRoute, que ascendió a US$ 600 mil: US$ 300 mil para cada una.

CLIN es un fondo de capital de riesgo de US$ 18 millones, administrado por Fundación Chile (FCh), aportados en un 67% por Corfo y un 33% por capital privado proveniente de Zoma Capital -fondo de inversión privado fundado por Lucy Ana Avilés y Ben Walton-, Entel y Engie Factory, venture capital de Engie.

Según adelanta Sofía Grez, CFO de ChileGlobal Ventures, programa de la FCh que alberga a CLIN, “tenemos otros fondos aprobados, en camino de invertir, ahora en octubre que son US$ 550 mil más (…) con lo que haríamos US$ 1,150 millón. Además, tenemos otra inversión probable que va a salir después del directorio, de US$ 500 mil más”.

De esta manera, desde su puesta en marcha, en marzo de este año, van a haber invertido US$ 1,6 millón. “Es una buena cifra y estamos súper activos buscando emprendimientos que sean foco de inversión de CLIN”, recalca Grez.

“Queremos movilizar el talento emprendedor para que se vayan solucionando los desafíos de relevancia para Chile hacia el mundo (…) Queremos optimizar industrias relevantes como los relacionados con optimización de los recursos hídricos, energéticos, medioambientales, minería, agroindustria, que se cruza con temas tecnológicos como big data, smart cities, internet of thinks. Algo virtuoso está saliendo y esta tesis se está materializando en las inversiones que estamos realizando”, resalta la CFO del programa que ha financiado a más de 175 startups.

Primeros beneficiados

Instacrops, cuyo fundador y CEO es el ingeniero en electrónica Mario Bustamante, es una red de monitoreo integral y app para cultivos agrícolas, que incluye estaciones tecnológicas con sensores para clima, riego, y vigor; integradas con un software que entrega data estadística, en tiempo real, conectada a dispositivos móviles.

SimpleRoute, por su parte, es una plataforma de inteligencia en logística. Su objetivo es hacer más eficiente los despachos. Sus socios fundadores son Pablo Echeverría, CEO; y Eyal Shats, director comercial.