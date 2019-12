Diputados invitan a ministra Schmidt por resultado de COP 25 y diputado ecologista reúne firmas para interpelación

Medio Ambiente

Félix González y Guido Girardi aseguraron que esta cumbre es un "absoluto y total fracaso", poniendo en riesgo la sobrevivencia de la humanidad a corto plazo. Mientras, el diputado Sebastián Torrealba, señala que la derrota es de la comunidad internacional.

Las esquirlas por el resultado obtenido en España en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) comienzan a impactar en territorio nacional. En medio de las diversas críticas por el desempeño de la delegación chilena, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, tendrá que presentar ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados los resultados de la cumbre que tenía a Chile como país anfitrión. Pero no es todo, ya que la secretaria de Estado podría enfrentar una eventual acusación en el Congreso.

Así lo anunció el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Félix González, quien aseguró que "tenemos de invitada a la ministra para este miércoles. Hoy lunes vamos a pedirle que informe sobre la COP25". Sin embargo, las acciones no terminarían ahí, ya que el parlamentario advierte que tienen otras herramientas además de invitarla a la comisión, como la interpelación e incluso la acusación donde una de las causales sería que hay un abandono de deberes y se ha puesto en riesgo el honor de la nación.

Según González, al menos tendrán una sesión especial de la cámara para que la ministra pueda informar sobre lo que califica el parlamentario como un "desastre". "Yo esperaría que la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Energía (Juan Carlos Jobet) y quien estuvo comandando esto, Andrés Landerreche, lleguen al aeropuerto renunciados", lanzó.

Por esto, al ser consultado, el diputado ecologista anunció que reunirán firmas para interpelar a la ministra por el rol del gobierno de Chile en el fracaso de la COP25. "Lo que se necesitaba era ser mucho más audaces en las medidas que cada país se comprometía. Poner en marcha el Acuerdo de París potenciado, con metas más ambiciosas. Lo que hizo el gobierno fue lo mismo que hace acá en Chile. Hacerle anuncios ambiguos sin ponerle números a las cosas", explicó.

Para González, condujeron las negociaciones como si fuera simplemente un evento donde se termina con una especie de carta de buenas intenciones y las imágenes de los rostros de los delegados de los gobiernos "lo dicen todo". "Estamos todos impresionados con la liviandad con que Chile condujo esto y la redacción del acuerdo final", señaló, agregando que se esperaba la redacción del texto con el rigor con el que se hace un tratado comercial. "Chile no lo logró, compartió responsabilidad con España, pero el problema estaba desatado. Le pide a España ayuda pero esa es una forma de repartir responsabilidades", sentencia.

Una opinión distinta expresó el diputado Sebastián Torrealba, también integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara quien pese a todo enfatiza que hubo aspectos positivos. "Evidentemente no estamos contentos con el resultado. Es un resultado que finalmente deja a esta COP como una COP que a medias pudo lograr su objetivo. No es una COP que podamos celebrar, pero creemos además que también se cumplieron cosas positivas. Hay que mirar el vaso medio lleno. Hay que ser justos con respecto a los resultados", indicó al ser consultado, aludiendo a logros como la suma de 121 países a los objetivos de carbono neutralidad año 2050 que es un objetivo que impulsó Chile.

Según Torrealba, no todo es malo, pero evidentemente "quedamos con un gusto amargo porque finalmente era el momento para llegar a un gran acuerdo planetario con respecto al calentamiento global y no lo logramos, básicamente, porque las grandes potencias están más preocupadas de los acuerdos comerciales -China y Estados Unidos- que de proteger al planeta. Eso es lo lamentable".

Consultado por lo que faltó para hacer de esta COP una cumbre exitosa, Torrealba indica que esta instancia "partió coja" debido a la negativa de Brasil para asumir la presencia y los problemas que tuvo Chile posteriormente vinculados a la seguridad en medio de la crisis social. "Es una COP especial, que no es igual a todas las otras, y siempre estuvo cuesta arriba desde un inicio. Lamentablemente nos quedamos sin ese acuerdo en el artículo 6 que es relevante para el planeta y vamos a tener que seguir empujando para que países como Estados Unidos entiendan de una vez por todas que si ellos y China no se suman a los acuerdos por la acción climática nos vamos a juntar todos los años en las COP a mirarnos las caras", sostuvo.

Sobre las críticas que han apuntado a la ministra de Medio Ambiente y la delegación en cuanto a la preparación, borradores rechazados y algunas intervenciones donde los delegados mostraron su negativa, Torrealba enfatizó: "Aquí actúa la diplomacia. La diplomacia funciona a nivel internacional. Uno no puede achacarle la culpa de los resultados al país organizador. Han habido muchas COP para atrás, la misma COP de Katowice el año pasado no tuvo los resultados que esperábamos y no es culpa del gobierno de Polonia. Esto es un fracaso de la comunidad internacional. Es un fracaso de los líderes del planeta y es un fracaso sobre todo de las grandes potencias de China y Estados Unidos".

Mientras, el presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Guirardi, calificó de entrada que esta COP es un "absoluto y total fracaso", poniendo en riesgo la sobrevivencia de la humanidad a corto plazo. "Toda la evidencia científica es irrefutable y señala que vamos a entrar en un escenario muy complejo, que puede ser sobre los 3 grados incluso", enfatizó.

A juicio del senador, las responsabilidades principales son de las naciones negacionistas, de los países que quieren llevar a toda la humanidad a ser una zona de sacrificio, y son Estados Unidos, China, India y Rusia. "Esos cuatro países producen más del 55% de las emisiones del planeta, y en vez de disminuirlas, las están aumentando", precisó, agregando que Chile no tiene autoridad moral, legitimidad para convocar a nadie.

Girardi indicó que "es un gobierno que lamentablemente parece que quiso hacer del medioambiente una pirotecnia, un festival, y con ninguna seriedad, porque no se condice, no hay ninguna coherencia entre lo que se dice y se hace". "Y eso a nivel mundial impacta sobre la legitimidad que tiene una ministra que es presidenta de la COP pero que viene de un país donde sus políticas son absolutamente insustentables, livianas y contra el medio ambiente", estimó.

Al igual que en la Cámara, Girardi anunció que invitarán a Schmidt a la comisión de Medio Ambiente del Senado para ver cuáles serán concretamente los compromisos de Chile. "Si después de todo este discurso grandilocuente Chile va a firmar la ratificación, si va a apoyar el proyecto de glaciares, la ley que establece que el agua tiene que volver a ser un bien nacional de uso público en un país donde no va a haber agua, si va apoyar el proyecto de delito ambiental, el proyecto de humedales ahora a nivel nacional, el proyecto de uso de antibióticos en la acuicultura, todas esas iniciativas", afirmó.

El análisis del sector privado

La directora ejecutiva de CLG Chile, Marina Hermosilla, plantea que si bien todos sabemos que el artículo 6 era el punto relevante de lograr acuerdos, "el bloqueo que los países poderosos-EEUU, Brasil, Australia- fue infranqueable". "Y EEUU a pesar de que dice que se sale, está bloqueando, está tomando un rol súper activo", puntualiza. Además, dice, "bloquearon también todo lo que decía relación con el lenguaje de financiamiento, para abrir los espacios de financiamiento".

Según Hermosilla, habría sido más fácil sacar un acuerdo de un mal artículo 6 y ahí la ministra Schmidt tomó la decisión de que era mejor no tener acuerdo que tener un mal acuerdo. "Eso es súper importante porque ella puso en segundo plano su interés personal y puso por encima un bien mayor", reconoce.

En esa línea, recalca que no se logró todo respecto al artículo 6, pero hubo avances y nunca se dejó de lado el interés por el bien superior. "Se lograron acuerdos para aumentar la ambición, lo que es muy importante también", dice.

Y agrega: "Si bien esta COP partió con un discurso de mayor ambición, en el transcurso de las negociaciones se vio que los países fueron retirando esas reacciones, y estaba quedando un texto final muy ambiguo y poco ambicioso. Es importante que durante todo el 2020 que dura la presidencia de Chile sea posible avanzar para cerrar el año con un mercado de carbono global".