Multinacionales

El minorista estadounidense está renovando su servicio de membresía, mientras intenta retener a los compradores que logró conquistar durante la pandemia.

Walmart sigue preparándose para entrar de lleno en la competencia contra Amazon Prime, con el lanzamiento a mediados de septiembre de su programa de membresía, Walmart+. La idea del mayor minorista tradicional del mundo es aprovechar el impulso que le ha dado la venta online durante la pandemia.

Así, tiene previsto ofrecer descuentos en combustible y compras más rápidas en las tiendas físicas a través de la aplicación, además del delivery gratuito de comestibles, a todos los clientes que se suscriban a su plan por US$ 98 anuales.

"No estamos lanzando Walmart+ con la intención de competir con nadie más. Lo estamos lanzando para satisfacer las necesidades de nuestros clientes", dijeron desde la compañía al diario Financial Times.

Este anuncio se suma, además, a la reciente sorpresa que dio la firma al revelar que está detrás de la compra de las operaciones en América del Norte de la aplicación china de videos TikTok, una muy buena señal de su impulso para expandirse en línea.

Carrera por el liderazgo

Según lo reseñado por medios internacionales, los beneficios que se ofrecen en Walmart+ se basan en el comercio minorista diario y reflejan los esfuerzos de la compañía para usar su presencia física como una ventaja, mientras compite por liderar la carrera frente al gigante del e-commerce.

Hasta el momento, Walmart+ es menos llamativa que Amazon Prime, que pone a disposición una larga lista de beneficios que se suman a los envíos sin costo. Entre ellos, el servicio de streaming de video que rivalizan a Netflix y Spotify. Y es que, al menos por el momento, los planes de Walmart no ofrecerán contenidos audiovisuales.

Janey Whiteside, directora de clientes de la compañía, dijo: "Centramos nuestra oferta inicial de membresía en los beneficios que sabemos que son de mayor prioridad para nuestros clientes: comodidad y ahorro".

Oportunidad de seguimiento

Los suscriptores de Walmart+ pagarán US$ 98 al año o US$ 12,95 al mes. Amazon, en tanto, cobra US$ 99 y US$ 12,99, respectivamente.

Hasta ahora, los clientes del tradicional minorista pagan ese monto por la opción de Envíos Ilimitados, lo que les permite evitar el cobro por compras individuales. Los que estén inscritos en ese servicio, pasarán a ser miembros de la nueva plataforma cuando entre en funcionamiento a mediados de mes.

Más de 160 mil artículos estarán disponibles para entrega el mismo día, sujeto a disponibilidad, y la compañía espera que los descuentos en combustible y compras más rápidas en la tienda convenzan a más consumidores a inscribirse.

Estos, además, tendrán uso exclusivo de Scan&Go, que les permite a los clientes escanear artículos en sus teléfonos móviles mientras compran y evitar largas filas en las cajas.

Además de permitir que la firma recopile más datos sobre el comportamiento de los compradores, la iniciativa también le da a Walmart una mejor oportunidad de fidelizar al cliente. La compañía ha atraído a más compradores durante la crisis del coronavirus, mientras que otras firmas de la industria se han visto obligados a cerrar.