La millonaria ganancia que le dejó a Isidoro Quiroga su incursión en el sector energético estadounidense

Empresario chileno realizó una cuantiosa transacción en una compañía a mediados de esta semana.

Pocas veces se ven transacciones así que involucren a empresarios chilenos: comprar barato y vender caro.

Esto fue lo que hizo el empresario chileno Isidoro Quiroga esta semana. Según información publicada por la Comisión de Mercado de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), el ejecutivo vendió el miércoles pasado más de 13 millones de acciones de la compañía norteamericana Enphase Energy, en una operación avaluada nada menos que en US$ 819 millones.

Lo millonario del monto no es lo único relevante de la operación, que fue reportada este viernes, sino también si se compara con lo que invirtió Quiroga para ingresar a la propiedad de la firma: en 2018, el empresario desembolsó apenas US$ 20 millones para quedarse con el 9% de la sociedad, ingresando cuando los papeles se cotizaban en apenas US$ 2,1 por acción. El miércoles, vendió los títulos a nada menos que US$ 60,5 por acción.

Quiroga, según los archivos de la SEC, es el principal accionista individual de Enphase Energy, con un 10% de la propiedad a través de su sociedad South Lake One LLC.

Quiroga no ha sido el único insider que se ha desprendido de títulos de la compañía. Según la SEC, el gerente de Operaciones (COO, por sus siglas en inglés), Jeff Mcneil, vendió 7.500 papeles a US$ 25 promedio el 23 de marzo, en una operación avaluada en US$ 187 mil.

En los últimos 90 días, según MarketBear, los insiders se han desprendido de más de 15 millones de papeles de la compañía, por un valor de US$ 917 millones.

El viernes, las acciones de Enphase Energy cerraron la jornada en el Nasdaq transándose en US$ 56,88 por papel. Según su sitio web, es una compañía de tecnología energética con sede en Fremont, California. Su eje es el diseño y fabricación de soluciones de energía doméstica impulsadas por software que abarcan la generación solar, el almacenamiento de energía doméstica y el monitoreo y control basados ​​en la web.

Apuestas osadas

Considerando la crisis que vive Venezuela, querer apostar por el país puede ser muy arriesgado. Pero para Isidoro Quiroga estar presente en la nación caribeña puede ser un buen negocio. Y es que Liberty Mutual Insurance anunció el 28 de agosto pasado que concretó la venta de Seguros Caracas al empresario chileno.

De acuerdo a la información entregada por la aseguradora estadounidense, desde el 2015 que pusieron en venta su línea de seguros en Venezuela, debido a que el tipo de cambio de ese país complicó el manejo del negocio.

Quiroga hizo noticia hace unos meses al concretar la venta de Australis Seafood a la matriz de la tecnológica Lenovo, en unos US$ 880 millones, por lo que si bien no se detalló el monto para adquirir la compañía de seguros venezolana, al menos caja tenía el ejecutivo.

Egresado de ingeniería de la Universidad de Chile, Quiroga partió en el mundo de los negocios a mediados de los 70 en Los Andes, cuando como productor y exportador de orégano, apostó por el potencial que ofrecía el mercado brasileño, transformándose en uno de los principales proveedores en ese país.

Luego, el empresario siguió con sus fichas en el sector agrícola, invirtiendo en viveros de plantas frutales tras el boom de las exportaciones frutícolas chilenas. En 1978, concretó otro de sus golpes: la introducción del kiwi en el país, fruta que conoció en un viaje a EEUU. En paralelo, levantó parronales de uva de exportación. No obstante, y en medio de un fuerte crecimiento en las exportaciones, vendió la mayor parte de sus campos a la empresa David del Curto, hoy ligada al grupo Cortés Solari, miembros del pacto controlador de Falabella.

Tras reducir su presencia en el negocio agrícola, Quiroga diversificó sus inversiones, apostando por el sector minero, tanto en Chile como en Argentina, particularmente cobre, oro y hierro. También ha puesto sus fichas en la generación eléctrica.

Su ingreso al negocio salmonero fue en 2003, cuando adquirió un porcentaje de Australis, que en ese entonces se dedicaba exclusivamente al cultivo de salmones en agua dulce. En el año 2007, adquirió el 100% de la empresa y constituyó Australis Seafoods, que también incluyó el negocio de engorda de salmones en el mar para la venta del producto en el mercado mundial.