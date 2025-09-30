Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Adultos mayores y contribuciones

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

El análisis comparativo de las 20 comunas que más aportan al Fondo Común Municipal (FCM) y de las 20 que más beneficios reciben evidencia un incremento promedio cercano a 70% en gastos de bienes y servicios (BBSS), entre 2020 y 2024. Mientras, el Índice de Envejecimiento (IE), definido como la proporción entre población de 65 y más años y población menor de 15 años, es mayor en las comunas aportantes.

La ley vigente destina el 60% de la recaudación por impuesto territorial al FCM, salvo en Santiago, Las Condes, Vitacura y Providencia que aportan un 65%. Aplicando un criterio de rebalanceo que correlaciona el IE con el monto destinado a BBSS, un cálculo de servilleta (es decir, una estimación preliminar orientada a los órdenes de magnitud y verosimilitud de los datos), muestra que redistribuir en promedio un 6% real de esos gastos alcanzaría para financiar las contribuciones de los adultos mayores hoy excluidos de beneficios, sin modificar la normativa ni aumentar cargas tributarias.

La estimación se modeló buscando financiar a todo el país en base a una muestra que representa los extremos de aportes y recepción; al incorporar el universo municipal la redestinación requerida tendería a disminuir. La medida, además de voluntad, exigiría tan solo la eficiencia en gastos discrecionales como por ejemplo festivales, talleres, contrataciones artísticas y campañas de visibilización.

Demetrio V. Benito O.

Asesor Comisión Contribuciones AMUCH

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El SII posterga hasta el 2 de enero la obligación de que contribuyentes estén formalizados para ejercer actividades económicas y hacer negocios con el Estado
2
Empresas

Empresas rebaten al Gobierno e insisten en millonarios pagos pendientes del Minvu: “Resulta coherente con las cifras que manejamos”
3
Empresas

Un minero con experiencia en oro, uranio y cobre asume cargo clave para desarrollar distrito Andina-Los Bronces
4
Mercados

Quiénes componen el Consejo Técnico de Inversiones que tendrá un rol clave en el régimen de los fondos generacionales
5
Empresas

Minera del grupo Luksic vende sus líneas de transmisión eléctrica por casi US$ 70 millones
6
Economía y Política

Presupuesto: La Moneda confirma que pondrá fin a glosa de libre disposición para próxima administración y desata críticas de Kast, Matthei y Jara
7
Empresas

Cámara de la Construcción alerta que hay empresas “con serias consecuencias para su operación” por atrasos de pagos del Minvu
8
Mercados

Nuevo gerente general de Transbank aplica ajustes en división comercial y en riesgos
VER MÁS
VER MÁS