Alianzas público-privadas con valor real

Señor Director:

En el debate público suele hablarse de alianzas público-privadas como un concepto abstracto o, en algunos casos, como una política de fachada. Sin embargo, cuando estas alianzas se traducen en acciones concretas, medibles y orientadas al bienestar de las personas, se transforman en un activo intangible de alto valor para la gestión pública y el desarrollo local.

En la comuna de Colina hemos impulsado una alianza público-privada que permite reforzar la seguridad territorial mediante la incorporación de motos eléctricas para el patrullaje preventivo en el sector de Chamisero, apoyada en un modelo de electromovilidad con intercambio de baterías desarrollado en colaboración con el programa Swap & Go de Copec. No es un anuncio simbólico, sino a una solución eficiente que mejora los tiempos de respuesta, optimiza el uso de los recursos públicos y se integra a un Plan Comunal de Seguridad que ya cuenta con cámaras de televigilancia, centros comunitarios, lectores de patentes y coordinación permanente con Carabineros.

Este tipo de colaboración permite, además, avanzar en innovación y sostenibilidad. La electromovilidad aplicada a la seguridad reduce costos operativos respecto del uso de vehículos tradicionales y, además, incorpora criterios de eficiencia energética y menor impacto ambiental, alineando la gestión municipal con desafíos actuales y de largo plazo.

Las alianzas público-privadas bien diseñadas no sustituyen el rol del Estado; por el contrario, lo fortalecen.

Isabel Valenzuela Ahumada

Alcaldesa de Colina