Cartas

Señor Director:

Los resultados del plebiscito serán materia de análisis para los días que vienen, algo normal para un proceso que se arrastra desde 2019. Y si bien hay poco por celebrar luego de cuatro años enfrascados en una discusión que nos deja en el punto de partida, el rechazo a la propuesta del Consejo Constitucional es un alivio tras no aprobarse un texto que contenía la figura de la objeción de conciencia institucional sin marco alguno que, por el momento, la regulara. Una carta blanca sin parangón que abría la puerta a discriminaciones arbitrarias a buscadores de trabajo o a consumidores.

En 2015, tras aprobarse el Acuerdo de Unión Civil, a dos parejas del mismo sexo se les fue negada la posibilidad de hacer sus invitaciones de ceremonia por “contraposición a los valores cristianos” de la imprenta. Años antes, a la profesora de religión Sandra Pavez se le revocó su certificado de idoneidad, documento requerido para ejercer como profesora, debido a su orientación sexual. Los tres casos afortunadamente tuvieron condena porque la objeción de conciencia institucional sin límites no tiene existencia en nuestro ordenamiento.

Tras el rechazo al texto propuesto y la experiencia de estos años, es de esperar que logremos mínimos comunes para una sociedad que esté en la búsqueda de la inclusión y de castigar la discriminación, no de elevarla a rango constitucional.

Emilio Maldonado

Director de Factor Diverso