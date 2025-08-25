Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Alivio momentáneo

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

La extensión de la tasa reducida de 12,5% en el Impuesto de Primera Categoría para las PYME, vigente desde 2020, no es una nueva rebaja como han dicho públicamente, sino la continuación de un beneficio transitorio. Más allá de este alivio temporal, junto con la rebaja del 50% en los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) que se agradece, lo que las PYME necesitan es estabilidad, reglas claras y acompañamiento real. La informalidad sigue alta porque el sistema tributario sigue siendo complejo y poco accesible. Una tasa más baja ayuda, sí, pero sin educación, simplificación y apoyo técnico, su impacto será limitado.

Aplaudimos la prórroga, pero insistimos: la formalización debe ser una puerta a oportunidades, no una carga.

Claudio Carrasco

CEO de Kickoff

