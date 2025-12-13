Lo que tienes que saber del próximo Presidente de Chile

Este domingo, los chilenos deberán elegir al próximo Presidente de la República: ¿será el candidato de derecha, José Antonio Kast, o la abanderada oficialista, Jeannette Jara? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre ambos antes de su eventual llegada a La Moneda en marzo.

José Antonio Kast Rist (59)

HISTORIA PERSONAL

NACIMIENTO: 18 de enero de 1966, Paine, Región Metropolitana. Sus padres, Michael Kast y Olga Rist, fueron inmigrantes alemanes que se instalaron en Chile, en la zona de Buin, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1950.

SOBRENOMBRES: Su mujer lo llama “flaco”. Sus cercanos le dicen “Anton”.

EQUIPO DE FÚTBOL: Hincha de Universidad Católica.

ESTUDIOS: Colegio Alemán de Santiago y luego Derecho en la Universidad Católica de Chile. Juró como abogado ante la Corte Suprema en agosto de 1991.

CÓNYUGE: Está casado desde 1991 con la abogada María Pía Adriasola, a quien conoció en la universidad. Ella se ha dedicado mayoritariamente a la familia, pero también a acompañar a Kast en sus labores políticas (aunque ha reconocido que, al comienzo, “odiaba” la política porque “me robó a mi pololo”).

HIJOS: Nueve. El segundo -y mayor de los hombres-, José Antonio Kast Adriasola, fue elegido diputado por el distrito 10 para el próximo período parlamentario. En entrevistas, sus hijos han dicho que los une la religión -son cercanos al movimiento Schoenstatt- y la música (todos cantan y tocan instrumentos, partiendo por Pía Adriasola, quien toca guitarra y chelo).

HERMANOS: José Antonio Kast es el menor de los 10 hijos entre Michael Kast y Olga Rist. Su hermano mayor, Miguel -padre del senador Evópoli, Felipe Kast-, fue ministro de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), del Trabajo y presidente del Banco Central durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Fue miembro, además, de los Chicago Boys. Murió a los 34 años de un cáncer. Otro de los hermanos de JAK, Hans, fue el primer sacerdote que denunció a Fernando Karadima por abusos sexuales, tras haber sido testigo de actos impropios.

GRANDES DOLORES: José Antonio Kast no suele hablar de su vida privada. Pero en 2021, en una entrevista con Don Francisco en Las caras de La Moneda, se refirió a dos pérdidas familiares que lo remecieron. La primera, la de su hermana Mónica, quien murió cuando apenas tenía 2 años y medio tras caerse a una acequia en un día de Navidad. Aunque el candidato no la alcanzó a conocer, ha dicho que marcó para siempre a su familia. “Nosotros tenemos esa relación compleja: en el día más alegre del mundo cristiano, mi hermana falleció. Pero mi mamá tuvo una virtud: nunca nos traspasó su dolor; yo nunca tuve una Navidad triste”, le dijo Kast a Mario Kreutzberger.

La segunda pérdida fue la de su hermana Bárbara, quien falleció en 1968 en un accidente de tránsito en Ñuñoa cuando tenía 18 años. Ella era muy religiosa y, según ha señalado Kast, “pintaba para monjita”.

PATRIMONIO: Según su última declaración publicada en InfoProbidad en agosto de este año, JAK participa en Inmobiliaria e inversiones Padua Limitada, sociedad que administra junto a su mujer e hijos, y cuyo capital asciende a $ 4.900 millones. De acuerdo con el giro registrado en el SII, esta sociedad se dedica a la compra, venta y alquiler de inmuebles. En la misma declaración, señala que recibe un sueldo bruto mensual de $ 3.500.000.

Declaró, también, cuatro bienes inmuebles -en Buin, Las Condes y dos en Puerto Varas-, y una camioneta Nissan doble cabina del año 2008, cuyo avalúo fiscal es de $ 2.300.000.

Parte de su patrimonio proviene del negocio que creó su padre: Bavaria, cuyo primer local se instaló en 1962 en el km 42 de la ruta 5 Sur, al lado de la ermita de Fátima, donde se vendían cecinas y sándwiches preparados por Olga Rist, la madre de JAK. Luego fueron Cristián -el mayor de los hombres, después del fallecido Miguel Kast- junto a José Antonio quienes quedaron con mayor porcentaje de participación en la empresa, hasta que en 2015 el candidato se retiró de la compañía.

La familia además tenía negocios inmobiliarios que le permitieron hacer crecer su patrimonio. En 2017, Kast dijo que aquello le da tranquilidad para actuar en política. “Tengo la libertad de no tener que ir a golpearle la puerta a nadie”, señaló en La Segunda.

PROPUESTAS Y NUCLEO DE CONFIANZA

SLOGAN: “La fuerza del cambio” y “Gobierno de emergencia”.

PROMESAS MÁS IMPORTANTES:

-Seguridad ciudadana: Reducir la delincuencia a través de la construcción de cárceles de alta seguridad y el endurecimiento de las penas, además del fortalecimiento de las policías.

-Control migratorio: A través de deportaciones masivas de migrantes en situación irregular, la cual, además, propone convertir en delito.

-Crecimiento económico e inversión: Ha planteado impulsar la “austeridad”, recortando el gasto fiscal en US$ 6.000 millones en un plazo de 18 meses.

APOYO POLÍTICO: Luego de pasar a segunda vuelta, Kast sumó apoyos de la UDI, RN, Evópoli y Demócratas; además del Partido Nacional Libertario (PNL).

EQUIPO ECONÓMICO: Jorge Quiroz ha estado a cargo del equipo económico de la campaña desde julio. Tras el paso a segunda vuelta, economistas que apoyaban a Evelyn Matthei se plegaron al equipo, entre ellos, los expresidentes del Banco Central, Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo; el exministro de Hacienda, Felipe Larraín; los extitulares de Economía, José Ramón Valente y Juan Andrés Fontaine; el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber; el execonomista jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel; el presidente de LyD, Luis Larraín; la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst; la economista de la USS, Michèle Labbé; el economista Carlos Gómez; la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal; y la economista Francisca Toledo.

PRINCIPALES APORTANTES: Entre quienes más han aportado financieramente a la campaña están Carlos Larraín (casi $ 20.000.000); Nicolás Ibáñez ($ 19.000.000), Lucy Ana Aviles (más de $ 19.000.000), Francisca Díaz del Río ($ 19.000.000), Carlos Cox Vial ($ 10.000.000), Carlos Cartoni Zalaquett ($ 5.000.000) y Víctor Manuel Bezanilla ($ 3.500.000).

VOTACIÓN EN PRIMERA VUELTA: 3.079.717 votos, equivalente a 23,9%.

CÍRCULO DE HIERRO:

• Cristián Valenzuela: Abogado y principal estratega. Se conocen desde que eran militantes UDI. Es el cerebro de esta campaña y de las de 2017 y 2021.

• Arturo Squella: Principal asesor político. Renunció a la UDI junto con Kast para más tarde fundar el Partido Republicano, del cual hoy es su presidente. Senador electo por la Región de Valparaíso, será una pieza clave en el Congreso para Kast si sale electo Presidente.

• Alejandro Irarrázabal: Ingeniero comercial y empresario, es conocido como el “gerente” de la campaña y hoy está dedicado, principalmente, a reclutar personas que puedan participar de un eventual gobierno republicano.

• Sebastián Figueroa: Exconsejero constitucional. Conoció a Kast a través de la Fundación Jaime Guzmán. Junto a Irarrázabal, hoy está dedicado a evaluar perfiles idóneos para ocupar los cargos necesarios en un eventual futuro gobierno.

• Julio Feres: Amigo personal por décadas. Ha acompañado a Kast desde la universidad en distintas labores en sus campañas presidenciales.

• Carolina Araya: Periodista, lo acompaña desde el 2017. Es hermana del diputado Cristián Araya, quien renunció a la bancada de los republicanos tras ser vinculado al conservador de bienes raíces Sergio Yáber en el marco de la Trama Bielorrusa. Araya hoy está de prenatal, pero nadie duda de su influencia.

• Carmen Soza: Abogada a cargo de la elaboración de los ejes programáticos.

• María Paz Fadel: Periodista a cargo de la estrategia comunicacional de la campaña.

POSIBLE GABINETE: Para Hacienda suenan su coordinador económico Jorge Quiroz, José Luis Daza (hoy en el gobierno de Javier Milei) y la actual presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. Martín Arrau, actual jefe de campaña, podría encabezar el MOP; Mara Sedini, la vocería o la subsecretaría de la Niñez; el abogado y exministro de Energía Rodrigo Álvarez es mencionado como posible ministro del Interior; el urbanista Iván Poduje se perfila favorito para Vivienda; el exministro UDI Claudio Alvarado para Segpres y se menciona al vicealmirante (r) Alberto Soto para el Ministerio de Seguridad.

El excandidato Johannes Kaiser, el exalcalde Germán Codina y el economista Bernardo Fontaine también podrían ocupar puestos clave.

TRAYECTORIA POLÍTICA

MILITANCIA:

En su epoca de estudiante universitario, fue parte del Movimiento Gremial e integró el Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho. En 1987 fue candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la misma universidad (FEUC), pero perdió en segunda vuelta electoral en contra del abogado Patricio Zapata (DC).

En sus años universitarios hizo amistad con el exministro Rodrigo Álvarez; el gerente legal de Colbún, Rodrigo Pérez Stiepovic; el exdiputado Darío Paya; el constitucionalista Arturo Fermandois; y la exministra Marcela Cubillos. Y conoció a algunos de sus mentores: al profesor José Luis Cea, al historiador Gonzalo Rojas Sánchez y Jaime Guzmán.

Motivado por Jaime Guzmán, Kast entró a la UDI a fines de los años ‘80. Representando a ese partido salió electo concejal por Buin en 1996, Luego, en 2000 asumió como secretario general del partido. En 2008 y en 2010 intentó llegar a la presidencia de la colectividad pero fue derrotado por el “coronel”, Juan Antonio Coloma. En 2016, tras casi 30 años de militancia, renunció a la UDI acusando a la tienda de haber transado ideas a cambio de popularidad. Tras su salida, creó el movimiento social Acción Republicana, que sirvió de base para la posterior formación del Partido Republicano en 2019.

FUEGO AMIGO: Kast ha tenido algunas tensiones con figuras de la derecha. El quiebre más importante fue, quizás, con el acalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien era considerado su “ahijado” político en la UDI. “Él (Kast) ha seguido una línea política que no comparto”, ha dicho el exvocero de Sebastián Piñera. En esta presidencial, Bellolio ha marcado cierta distancia con el abanderado republicano, señalando que “Chile Vamos no puede perder ni desdibujar lo que hemos promovido en el pasado” en caso de que Kast salga electo Presidente.

RELACIÓN CON EXPRESIDENTES: Tras la vuelta a la democracia, los mayores entendimientos que ha forjado Kast han sido con Sebastián Piñera y Eduardo Frei. Con el primero, la relación fue compleja. Piñera representó a una derecha liberal que estaba muy lejos de lo que planteaba el republicano. Si bien en 2017 apoyó a Piñera en segunda vuelta, tras el estallido social se declaró opositor a su gobierno tras la firma del Acuerdo para una nueva Constitución. Luego de la muerte del exPresidente, Kast lo homenajeó públicamente, destacando su labor como servidor público. Y después de la primera vuelta, la familia Piñera Morel oficializó su respaldo sin condiciones a la candidatura de Kast, lo que simbolizó un acercamiento importante entre el piñerismo y el proyecto político del republicano.

El exPresidente Eduardo Frei, en tanto, recibió en su casa a Kast a fines de noviembre. Tras la cita, Frei indicó que, pese a venir de posiciones políticas distintas, “coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

REFERENTE POLÍTICO INTERNACIONAL: La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

OPINION EN TEMAS VALÓRICOS

ABORTO: Está en contra. “Soy un hombre de convicciones, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, dijo en el debate Anatel de la primera vuelta presidencial. Eso sí ha aclarado que, si llega a ser electo, no tocará la ley que despenaliza el aborto de tres causales que rige en el país.

EUTANASIA: Está en contra. Defiende la “muerte natural” de las personas. Sobre el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso, aseguró que, de ser aprobada en su mandato, la “reenviaría” al Parlamento antes de promulgarla para que éste “reflexione” nuevamente sobre la misma. Ha dicho que es necesario perfeccionar los cuidados paliativos.

INDULTOS HUMANITARIOS: Es un tema que lo ha incomodado en esta campaña. Ha dicho que no descarta evaluar indultos o beneficios penitenciarios por motivos humanitarios, especialmente en casos de presos de edad muy avanzada o con enfermedades terminales. Eso sí, “jamás indultaría a un abusador de niños”, ha señalado.

Jeannette Alejandra Jara Román (51)

HISTORIA PERSONAL

NACIMIENTO: 23 de abril de 1974 en Conchalí, Santiago. Creció en la población El Cortijo, una zona popular de dicha comuna.

SOBRENOMBRE: “Jenny”.

EQUIPO DE FÚTBOL: Hincha de Colo-Colo.

ESTUDIOS: Educación primaria en el Colegio San Diego de Conchalí. Más tarde, estuvo en el Liceo A-33, luego en el Valentín Letelier y, finalmente, en el Liceo Isaura Dinator de Guzmán, de donde egresó en 1991. Estudió Administración Pública en la Universidad de Santiago de Chile (egresó en 1997). Luego, cursó Derecho en la Universidad Central. Es la primera de su familia que fue a la universidad.

HIJOS: Uno: Andrés (19).

CÓNYUGE: A los 19 años se casó con Gonzalo Garrido, un dirigente estudiantil e ingeniero eléctrico que dos años después se suicidó en medio de una fuerte depresión. Luego se casó con Víctor Gajardo Aguilera, con quien tuvo a su hijo, Andrés. Desde hace 8 años está emparejada con el trabajador social Claudio Rodríguez Díaz, a quien ella se refiere como su “pinche”. Rodríguez -también militante PC- cultiva un bajo perfil, aunque según sus cercanos ha sido una figura clave durante la campaña presidencial. En su entorno, de hecho, lo califican como el “orejero” o la “mano derecha” de la abanderada.

HERMANOS: Su padre, Sergio Jara, era mecánico industrial y sindicalista cercano al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Su madre, Jeannette Román, dueña de casa. La candidata es la mayor de cinco hermanos. Uno de ellos, Sergio, es periodista de investigación. Vivieron durante años donde su abuela por falta de recursos. Su padre murió tempranamente por lo que, según ella, cumplió un rol de “pater familias”.

GRANDES DOLORES: La repentina muerte de su esposo, Gonzalo Garrido, quien se suicidó dos años después de casarse con ella, mientras todavía estaba estudiando. “Quedar viuda a los 21 fue un golpe fuerte”, dijo en una entrevista con Teletrece.

PATRIMONIO: Según su última declaración de patrimonio e intereses en Infoprobidad, es titular de dos copropiedades: una en la comuna de Padre Hurtado -que tiene un avalúo fiscal de $ 179.324.631- y otra en la avenida Presidente Balmaceda, en la comuna de Santiago, avaluada en $ 63.766.212. Es propietaria, además, de dos otros inmuebles en Santiago, uno en calle Tarapacá y otro en calle Santa Victoria. Declaró tener un vehículo Mitsubishi Outlander 2.0 de 2020, avaluado en más de $ 11.000.000. También dice que recibe una renta bruta mensual de $ 985.641 y que tiene pasivos por más de $ 157.000.000.

PROPUESTAS Y NÚCLEO DE CONFIANZA

SLOGAN: “Es por ti, es por Chile, es Jara”.

PROMESAS MÁS IMPORTANTES:

-Ingreso vital de $ 750.000 mensuales: para mejorar la situación de las familias más vulnerables, que sería financiado gradualmente con subsidios estatales a pequeñas y medianas empresas.

-Migración: Fortalecer el control fronterizo con apoyo de las Fuerzas Armadas, y llevar adelante la creación de un registro biométrico y una “regulación acotada” para aquellos extranjeros sin antecedentes delictivos, con empleo y que mantengan vínculos familiares en el país.

-Seguridad: Atacar las finanzas del crimen organizado. Para eso, propone levantar el secreto bancario con el fin de rastrear el flujo de dinero vinculado al narcotráfico.

APOYO POLÍTICO: Su partido, el PC, además del Frente Amplio y todo el espectro político del Socialismo Democrático (PS, PPD, PL, etc). También es respaldada por la DC.



EQUIPO ECONÓMICO: Su equipo económico está liderado por Luis Eduardo Escobar. A partir de la segunda vuelta, también se sumó el exministro de Economía, Carlos Ominami, y, como apoyo externo, el extitular de Hacienda, Mario Marcel. Sin embargo, Jeannette Jara ha tenido dificultades para conformar un equipo económico sólido pues diversas figuras de la exConcertación -como exministros de Ricardo Lagos o Michelle Bachelet- han preferido mantenerse al margen al no compartir los lineamientos de su primer programa, elaborado en gran medida por el PC.

PRINCIPALES APORTANTES: En el Servel figuran como aportantes a su campaña la exministra Laura Albornoz ($ 1.000.000), el exministro Giorgio Jackson ($ 500.000), la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo ($ 500.000), el exministro Jorge Arrate ($ 100.000) y el Subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos ($ 1.000.000). Otros nombres de aportantes: Teresa Valdés Echeñique ($ 1.000.000), Alfonso Salgado ($ 1.000.000), Mauricio Araneda ($ 1.000.000) y Diego Carrillo Molina ($ 1.000.000).

VOTACIÓN EN PRIMERA VUELTA: 3.476.615 votos, equivalente al 26,75%

CÍRCULO DE HIERRO:

Marcos Barraza: Amigos y aliados políticos desde la época universitaria, es sindicado como el hombre de mayor confianza de Jeannette Jara.

Susana González: La exjefa de gabinete de Camila Vallejo es la jefa de comunicaciones de la campaña, y también una cercana asesora personal de la candidata.

Darío Quiroga: Aunque Jara tuvo que remover de su equipo a su principal “orejero” -tras una polémica relacionada con Zandra Parisi-, en su entorno aseguran que el sociólogo sigue cerca de ella para temas clave.

Camila Vallejo: Aunque no participa activamente del comando por su rol en el Gobierno, la vocera ha sido clave en el ascenso de la candidata al interior del oficialismo. Su relación se estrechó mientras ambas trabajaban en la administración de Boric, especialmente durante la tramitación de la Ley de 40 horas.

Pablo Cañas: Periodista que la acompaña desde que era titular del Trabajo.

Jorge Millaquén: Histórico militante del Partido Socialista y jefe de gabinete de Jara. Trabaja con ella como su asesor desde que era ministra del Trabajo. En el oficialismo creen que Millaquén ha logrado darle un peso importante al PS dentro del comando, al igual que la ahora jefa de campaña, Paulina Vodanovic.

Camila Miranda: La exasesora de Gonzalo Winter ha estado dedicada a los contenidos de la campaña.

TRAYECTORIA POLITICA

MILITANCIA:

Aunque militaba desde los 14 años en las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), su primera figuración pública fue como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Usach en 1997. Desde ahí lideró protestas; en una de ellas, fue arrestada. Proponía que “la universidad esté al servicio del país, y no al servicio de un mercado”. En la Feusach conoció al exconstituyente Marcos Barraza, su principal aliado en el PC y a quien considera su amigo. A los 19 años entró al Partido Comunista. A inicios de los 2000, pasó a integrar el comité central del partido, al que volvió en 2015. Para muchos, Jara representa a una nueva generación de comunistas dentro de la colectividad, y pertenece al ala menos ortodoxa del partido. Este grupo también está integrado por figuras como Marcos Barraza, el senador Daniel Núñez, la diputada Karol Cariola y la ministra Camila Vallejo, entre otros. Jara ha marcado distancia con la dirigencia actual del PC, liderada por Lautaro Carmona, en distintos temas; entre ellos, la defensa al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela. También ha mostrado diferencias públicas con el dirigente del PC, Daniel Jadue.

Dijo que si se convierte en Presidenta, renunciará a su militancia.

FUEGO AMIGO: Jara se ha distanciado públicamente de algunas figuras de su propio partido, el PC. Quizás el más relevante es el histórico dirigente Daniel Jadue, a quien descartó integrar a su equipo de campaña desde un comienzo. Luego, cuando Jadue fue inhabilitado de competir en las elecciones parlamentarias por el Tricel, ella señaló que había que respetar a los tribunales y que le parecía más “aconsejable” que se dedicara a su defensa.



RELACIÓN CON EXPRESIDENTES: Recibió el apoyo explícito de la exPresidenta Michelle Bachelet. Se han reunido en dos ocasiones, la última hace dos semanas. Es “seria, responsable y dedicada”, dijo Bachelet sobre la candidata, a quien conoce desde 2016 como Subsecretaria de Previsión Social.

REFERENTE POLÍTICO INTERNACIONAL: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

OPINIÓN EN TEMAS VALÓRICOS

ABORTO: Es partidaria. En su programa señala que le darán continuidad a la tramitación de una ley de aborto libre hasta la semana 14 de embarazo.

EUTANASIA: A favor. Sobre el proyecto que se tramita en el Congreso, ha indicado que lo promulgaría si es que es aprobado bajo su administración. Entre sus argumentos, está la “libertad” de las personas y que “el sufrimiento de estas personas que están en situación crítica termine”.



INDULTOS HUMANITARIOS: Ha sido clara en señalar que en su eventual gobierno no aplicará indultos para personas condenadas por violaciones graves a los derechos humanos. Tampoco lo haría en el caso de delincuentes, violadores o abusadores de niños.