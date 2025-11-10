Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Año decisivo para las PYME

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 11 de noviembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En un año decisivo para Chile, es importante recordar que las PYME generan cerca del 65% del empleo nacional. Son el corazón de nuestra economía, pero también las más sensibles a nuevas regulaciones o cargas que pueden frenar su desarrollo.

Pensar en todos los tipos de empresas debe ser prioridad para quienes diseñan las políticas del futuro. Impulsarlas es apostar por un país más justo y sostenible.

María Soledad Correa

Directora Ejecutiva de ChileConverge

