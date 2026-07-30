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Atención oncológica de calidad

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Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

El debate sobre listas de espera, atención oncológica y falta de especialistas se ha concentrado en el acceso, específicamente, cuántas horas faltan, cuántos pacientes siguen esperando.

Son preguntas esenciales. Pero Chile también debe mirar qué ocurre cuando esa atención finalmente llega: no solo si el paciente fue atendido, sino en qué condiciones.

No basta con obtener una hora médica. Importa con qué información cuenta el profesional, qué antecedentes alcanza a revisar y qué tan actualizada es la evidencia con la que trabaja. Cada año se publican cerca de 2,6 millones de artículos médicos; las guías se actualizan y los tratamientos cambian. Esperar que ese conocimiento llegue a la consulta solo por esfuerzo individual impone una carga creciente sobre equipos ya exigidos.

Chile ha avanzado en telemedicina e interoperabilidad, pero queda una dimensión menos visible que se relaciona con que la información clínica relevante esté disponible y jerarquizada en el momento de decidir. Eso no es solo tecnología: es política sanitaria.

La lista de espera no termina cuando se asigna una hora. Termina cuando esa atención ocurre con el respaldo y el estándar que el paciente necesita.

JULIANA LÓPEZ PINEDA

COUNTRY MANAGER DE DOCTORALIA CHILE

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