Cartas

Ausencia de parlamentarios

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 29 de agosto de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

En las últimas semanas hemos visto avanzar, en medio de vertiginosos cambios en los niveles de urgencia legislativa por parte del Ejecutivo, al proyecto de ley que busca regular los sistemas de Inteligencia Artificial en nuestro país.

De vuelta en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, mantenemos, como Cámara de Comercio de Santiago, una extrema preocupación por la ausencia de parlamentarios miembros de dicha Comisión en las votaciones recientes y en el análisis de esta normativa que puede hipotecar la posibilidad de desarrollo de nuestro país.

La regulación de la Inteligencia Artificial requiere una deliberación amplia, informada y con visión de Estado, que incorpore de manera efectiva también la experiencia y el conocimiento del sector privado además de la seguridad y protección de las personas.

Hasta el momento estamos frente a una tramitación apresurada, con escasa participación parlamentaria, que podría no solo afectar la calidad y profundidad de la discusión, sino también generar un marco regulatorio rígido, poco alineado con las tendencias internacionales y con efectos negativos sobre la innovación, la inversión y la competitividad de Chile.

En este contexto, hacemos un llamado a los integrantes de la Comisión que tiene a la vista el proyecto, para que no se resten en esta etapa clave de su tramitación. .

María Teresa Vial A.

Presidenta Cámara de Comercio de Santiago

