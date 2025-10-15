Avances del Hospital del Salvador

Señor Director:

Insistimos nuevamente: al contrario de lo sostenido por el alcalde de Providencia, el Gobierno no ha suspendido el financiamiento de la construcción del nuevo Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría.

Tampoco es cierto que las obras estén paralizadas; de hecho, la sociedad concesionaria informó del cumplimiento mayor al 98% de avance, lo que se encuentra en revisión de la inspección fiscal, tal como en cada uno de nuestros contratos. En caso de verificarse el cumplimiento, no existirían razones para estimar un nuevo retraso.

Entendemos y compartimos los deseos de un pronto término de estas obras tan anheladas, pero este vaso está casi lleno, concentrémonos en lo poco que resta para su término.

Jessica López Saffie