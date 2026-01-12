Click acá para ir directamente al contenido
Casen 2024: ¿un panorama positivo?

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 13 de enero de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Difícilmente los resultados de la Casen 2024 pueden considerarse positivos. Los ingresos del trabajo en los deciles más pobres continúan sin recuperarse respecto al nivel alcanzado en 2017. En el decil 1, por ejemplo, desde 2017 los ingresos del trabajo han caído 60% (solo en los últimos dos años bajaron 17%); en el decil 2 el retroceso es de 12%, y en el 3, de 1%. Sin embargo, lo que ha aumentado considerablemente son los subsidios monetarios, que para los deciles mencionados han crecido 94%, 101% y 107% respectivamente.

El resultado es que los deciles más pobres son hoy más dependientes de la ayuda estatal que antes. No obstante, la compleja situación fiscal actual hace difícil que esta dinámica sea financieramente sostenible en el tiempo. Una deuda pública cercana a su límite prudente impone límites al crecimiento de las ayudas estatales, en un contexto en que un mercado laboral estancado inyecta una cada vez mayor demanda por ellas. Se requieren, entonces, medidas urgentes.

Patricio Órdenes

Profesor Investigador Faro UDD

