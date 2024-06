Casinos online

Cartas

Señor Director:

En relación con la carta del miércoles 18 de junio, suscrita por el señor Manuel Zárate, fiscal de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), señalo:

Los fallos judiciales tienen un efecto limitado y afectan solo a las partes. En esta materia, además, no son uniformes. A diferencia de estos fallos el Ministerio Público ha señalado desde siempre que las apuestas en línea no son constitutivas de delito. Concordante con esta posición ha comunicado, en octubre de 2023, su decisión de no perseverar y archivar todas las querellas presentadas en contra de los operadores de plataformas. Los fallos no tienen alcance general, las decisiones del Ministerio Público, sí.

La SCJ ha intervenido desde hace mucho en una actividad respecto de la cual no tiene atribución alguna. Prueba irrefutable de ello es que el propio proyecto de ley, que se discute en el Congreso y que tiene por objeto regular este nuevo mercado, propone entregárselas.

Una cosa es que la SCJ fue creada en 2005 y otra muy distinta que el modelo de “superintendencias” corresponde a uno regulatorio post privatizaciones de principios de los ‘80. No existe el error en la “dimensión histórica ni política” a la que el señor Zárate alude.

Por último, la SCJ sí es un órgano técnico. Lamentablemente, en este caso, no ha estado a la altura y es precisamente lo que la propuesta que formulamos pretende corregir; un modelo de una agencia independiente, más acorde con las necesidades de independencia, autonomía, imparcialidad, transparencia y principalmente, coherencia regulatoria.

Carlos Baeza

Asesor de Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin, Betwarrior y 1Xbet