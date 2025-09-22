Cesantía ilustrada

Señor Director:

Chile produce más títulos universitarios que empleos calificados. El resultado es un ejército de profesionales ilustrados haciendo filas para trabajos que no requieren credenciales académicas.

Invertimos años y recursos en educación superior para terminar conduciendo aplicaciones o repartiendo paquetes. El mercado laboral no absorbe lo que el sistema educacional genera y nadie parece hacerse cargo. Universidades y autoridades celebran matrículas y rankings, mientras sus egresados acumulan frustración. El desempleo ilustrado es, en rigor, un lujo que un país en desarrollo no debería darse.

CARLOS RAMÍREZ LLONA