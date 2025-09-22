Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Cesantía ilustrada

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 23 de septiembre de 2025 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Chile produce más títulos universitarios que empleos calificados. El resultado es un ejército de profesionales ilustrados haciendo filas para trabajos que no requieren credenciales académicas.

Invertimos años y recursos en educación superior para terminar conduciendo aplicaciones o repartiendo paquetes. El mercado laboral no absorbe lo que el sistema educacional genera y nadie parece hacerse cargo. Universidades y autoridades celebran matrículas y rankings, mientras sus egresados acumulan frustración. El desempleo ilustrado es, en rigor, un lujo que un país en desarrollo no debería darse.

CARLOS RAMÍREZ LLONA

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
2
Empresas

Justicia condena a Tarjetas Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial
3
Economía y Política

Cuando el sueño se frustra: la oscura realidad laboral de los trabajadores con educación superior
4
Empresas

Tras avalancha de observaciones, TotalEnergies pide suspender trámite ambiental de megaproyecto de hidrógeno verde hasta 2027
5
Señal DF

Declaran admisible querella de aportantes del fondo de LarrainVial por venta de Grupo Patio
6
Empresas

FNE denuncia colusión de la centolla en Magallanes y arremete contra siete empresas y ocho ejecutivos involucrados
7
Empresas

Iván Mlynarz, vicepresidente ejecutivo de Enami: “Recibimos una Enami en la UTI; la entregaremos en sala de recuperación”
8
Economía y Política

Los cinco nombres que eligió José Antonio Kast para liderar los ejes principales de su propuesta
VER MÁS
VER MÁS