Chile bajo fuego, otra vez

Señor Director:

Los devastadores incendios que afectan a la zona centro-sur constituyen una tragedia humana, ambiental y económica que nos debe interpelar. Miles de hectáreas arrasadas, comunidades desplazadas y ecosistemas gravemente dañados nos recuerdan, una vez más, que Chile está bajo amenaza constante.

Basta recordar los enormes incendios de 2017, que lamentablemente se repiten ahora y en cada temporada estival. Por lo anterior, resulta imperioso reforzar la prevención mediante una coordinación efectiva entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. La mantención de cortafuegos, una fiscalización rigurosa de las quemas, la inversión en sistemas de detección temprana y el fortalecimiento de campañas de educación pública son medidas indispensables, junto con la aplicación estricta de la ley frente a quienes provocan incendios de manera intencional.

La experiencia nos recuerda que prevenir no solo es más eficiente que reaccionar, sino también una responsabilidad ineludible con las personas, el territorio nacional y las futuras generaciones.

Elías de la Cruz

Gerente General de Contempora Compañía de Seguros Generales