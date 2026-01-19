Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Chile bajo fuego, otra vez

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 20 de enero de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Los devastadores incendios que afectan a la zona centro-sur constituyen una tragedia humana, ambiental y económica que nos debe interpelar. Miles de hectáreas arrasadas, comunidades desplazadas y ecosistemas gravemente dañados nos recuerdan, una vez más, que Chile está bajo amenaza constante.

Basta recordar los enormes incendios de 2017, que lamentablemente se repiten ahora y en cada temporada estival. Por lo anterior, resulta imperioso reforzar la prevención mediante una coordinación efectiva entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. La mantención de cortafuegos, una fiscalización rigurosa de las quemas, la inversión en sistemas de detección temprana y el fortalecimiento de campañas de educación pública son medidas indispensables, junto con la aplicación estricta de la ley frente a quienes provocan incendios de manera intencional.

La experiencia nos recuerda que prevenir no solo es más eficiente que reaccionar, sino también una responsabilidad ineludible con las personas, el territorio nacional y las futuras generaciones.

Elías de la Cruz

Gerente General de Contempora Compañía de Seguros Generales

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Como en los tiempos del primer "dólar a luca": extranjeros firman casi US$ 10 mil millones contra el peso chileno en derivados financieros
2
Regiones

Minera Aclara sale a rechazar rumores que vinculan al proyecto con origen de incendios forestales en Penco
3
Mercados

Sernac oficia a Banco Santander tras lanzamiento de programa de beneficios "Rewards"
4
Economía y Política

Briones reaparece en la “Moneda Chica” y entrega a Quiroz paquete de cambios para destrabar la permisología
5
Economía y Política

Kast ultima la nominación del empresario y vicepresidente de la CPC Daniel Mas como su próximo ministro de Economía
6
Empresas

La desconocida y millonaria disputa tras la mayor expropiación para la nueva Línea 7 del Metro en Vitacura
7
Mercados

Florencia Stefani, gerenta de Estudios de LarrainVial: “El principal riesgo para los mercados es que siga aumentando la percepción de pérdida de institucionalidad en EEUU”
8
Economía y Política

Se intensifican daños por incendios y Contraloría advierte que emergencia pone en riesgo financiamiento del reajuste
VER MÁS
VER MÁS