Kast ultima la nominación del empresario y vicepresidente de la CPC Daniel Mas como su próximo ministro de Economía
Así, el comité ejecutivo de la multigremial tendrá que iniciar la búsqueda de un nuevo vicepresidente para la entidad.
Noticias destacadas
Siguen moviendose las fichas del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast. Sin embargo, todo apunta a que ya habría una claridad en una de las carteras que más ha costado definir: el Ministerio de Economía.
Tras días de conversaciones y muchos llamados telefónicos, todo apunta a que el actual vicepresidente de la Confederación de la Producción del Comercio (CPC), Daniel Mas, aterrizará en Economía, confirmaron múltiples fuentes.
Mas, quien llegó a la CPC en diciembre de 2024, cuenta con una fuerte experiencia gremial y tiene nexos con otras ramas además de la construcción, roles en los que en más de una oportunidad le ha tocado construir puentes de diálogo con el mundo público.
Fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de La Serena entre 2021 y 2023, es director de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la IV Región (CRDP) y lideró por cerca de 16 años la Corporación Industrial de Desarrollo IV Región (Cidere, entidad de la cual hoy es director.
También fue consejero gremial de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y actualmente es consejero nacional de la CChC y presidente de la iniciativa Déficit Cero.
También ejerció el cargo de vicepresidente del Terminal Puerto Coquimbo y ha participado como presidente y director en diferentes instituciones, entre ellas, Fundación María Educa, Fundación Social CChC, Comité Económico del Arzobispado de La Serena. Es ingeniero agrónomo, con especialidad en Economía Agraria, de la Universidad Católica.
De esta forma, el comité ejecutivo de la CPC tendrá que iniciar la búsqueda de un nuevo vicepresidente para la entidad, hoy encabezada por Susana Jiménez.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete