Kast ultima la nominación del empresario y vicepresidente de la CPC Daniel Mas como su próximo ministro de Economía

Así, el comité ejecutivo de la multigremial tendrá que iniciar la búsqueda de un nuevo vicepresidente para la entidad.

Siguen moviendose las fichas del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast. Sin embargo, todo apunta a que ya habría una claridad en una de las carteras que más ha costado definir: el Ministerio de Economía.

Tras días de conversaciones y muchos llamados telefónicos, todo apunta a que el actual vicepresidente de la Confederación de la Producción del Comercio (CPC), Daniel Mas, aterrizará en Economía, confirmaron múltiples fuentes.

Mas, quien llegó a la CPC en diciembre de 2024, cuenta con una fuerte experiencia gremial y tiene nexos con otras ramas además de la construcción, roles en los que en más de una oportunidad le ha tocado construir puentes de diálogo con el mundo público.

Fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de La Serena entre 2021 y 2023, es director de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la IV Región (CRDP) y lideró por cerca de 16 años la Corporación Industrial de Desarrollo IV Región (Cidere, entidad de la cual hoy es director.

También fue consejero gremial de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y actualmente es consejero nacional de la CChC y presidente de la iniciativa Déficit Cero.

También ejerció el cargo de vicepresidente del Terminal Puerto Coquimbo y ha participado como presidente y director en diferentes instituciones, entre ellas, Fundación María Educa, Fundación Social CChC, Comité Económico del Arzobispado de La Serena. Es ingeniero agrónomo, con especialidad en Economía Agraria, de la Universidad Católica.

De esta forma, el comité ejecutivo de la CPC tendrá que iniciar la búsqueda de un nuevo vicepresidente para la entidad, hoy encabezada por Susana Jiménez.