Briones reaparece en la “Moneda Chica” y entrega a Quiroz paquete de cambios para destrabar la permisología

El exministro de Hacienda afirmó, además, su disposición a colaborar con el Gobierno entrante desde el mundo académico, sin asumir un cargo en el Ejecutivo.

En la antesala de la presentación del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast -y tras la reciente reunión que sostuvo con el mandatario Gabriel Boric-, este lunes se produjo una reaparición sorpresiva del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la denominada “Moneda Chica”.

El economista, quien fue el principal asesor económico de Evelyn Matthei durante la campaña presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, llegó hasta las dependencias La Gloria 88 para reunirse con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El encuentro estuvo centrado en uno de los ejes que Quiroz ha definido como prioritarios para la administración entrante: la permisología y la necesidad de desatar lo que ha denominado una “maraña regulatoria” que frena la inversión.

La reunión, que se extendió por no más de una hora, tuvo como objetivo presentar el trabajo que Briones y su equipo han desarrollado desde Pivotes y Horizontal, este último el centro de estudios de pensamiento liberal que preside. A la salida, el exsecretario de Estado explicó el contenido del documento entregado.

“Acá trajimos un texto con las intervenciones legales a reglamentos y leyes, con control de cambio, con lápiz y goma de borrar (…) Por supuesto que es un insumo muy importante para el nuevo Gobierno y para Jorge Quiroz, que ha puesto un sello especial en la permisología", señaló.

Y agregó: "Creo que todos estamos muy de acuerdo en empujar hacia allá, pero necesitamos tener un mejor marco, permiso, con más crecimiento, con más inversión y que resguarda el medio ambiente. Eso es lo que venimos a hacer hoy día”.

Briones profundizó en que el trabajo presentado mantiene la línea que defendieron durante la campaña presidencial.

“Eso mismo hicimos acá con 68 modificaciones, de las cuales 30 son leyes y 38 son reglamentos con control de cambios para que el equipo las vea y ojalá las pueda implementar”, detalló.

A juicio del economista, la actual permisología se ha transformado en una barrera estructural para el desarrollo del país. “Es un impuesto indirecto a la inversión que nos está costando caro como país; no solo para las inversiones, también para las PYME que no tienen la espalda para soportar los largos tiempos, los permisos y ni hablar en temas sociales”, afirmó.

El documento, explicó, tiene el objetivo concreto de acelerar la inversión y que sea "puesto en práctica cuando se instale el Gobierno”, recalcó.

Consultado por la conformación del gabinete, Briones evitó referirse a nombres específicos y subrayó que se trata de una decisión exclusiva del futuro ocupante de La Moneda. “Creo que esos son decisiones tan soberanas que solo el Presidente electo y uno tiene que ser muy humilde, muy respetuoso”, dijo.

Asimismo, respecto de un eventual rol en la administración entrante, el exministro descartó la opción, aunque reafirmó su disposición a colaborar desde el mundo académico. “Uno puede tener más o menos afinidad, pero la idea es que el país le vaya bien y para que le vaya bien uno tiene que hacer propuestas y no simplemente alegar”, agregó.

Ajuste fiscal e incendios

En medio de la emergencia que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío producto de los incendios forestales, Briones también abordó el debate sobre el ajuste fiscal de US$ 6.000 millones que ha propuesto el equipo de Kast, cifra que él mismo criticó durante la campaña.

En esa línea, sostuvo que las catástrofes no invalidan la necesidad de actuar con rapidez, aunque advirtió nuevamente sobre los obstáculos regulatorios. “No hay razones de por qué ante catástrofes de esta envergadura no podamos actuar con celeridad y de buena manera. Creo que los permisos, nuevamente la permisología, entraban incluso las reconstrucciones de emergencia”, indicó.

planteó que se trata de un desafío que deberá enfrentar el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “Chile siempre ha tenido catástrofes y hay presupuestos de emergencia para eso, pero esa es una discusión que se viene cuando le toque gobernar al nuevo gobierno. Ustedes saben que administrar la restricción presupuestaria siempre es difícil, pero bueno, los ministros de Hacienda tienen que mostrar ahí su saber y hacer su tarea”.

Boom del cobre

En lo que va del año, el cobre se ha instalado como uno de los principales focos de la agenda económica, tras mantenerse por varios días en máximos históricos sobre los US$ 6 la libra. En enero, en tanto, promedia US$ 5,9 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En ese contexto, Briones se mostró cauteloso al referirse a cómo el gobierno entrante debiera administrar estos mayores ingresos, aunque dejó en claro su énfasis: privilegiar el ahorro.

“Nuestra regla fiscal dice usted gaste olvidándose de que el precio del cobre está en las nubes. Gaste como si eso fuera normal y la diferencia ahorrarla. Eso es lo que dice la regla. No es una innovación, es lo que tenemos hace muchos, muchos años. Afortunadamente, hay que respetar y no tengo ninguna duda que el nuevo ministro de Hacienda y el Gobierno va a ser muy celoso en ese respecto”.