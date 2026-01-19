Kast fija prioridades ante los incendios y confirma presentación de gabinete este martes: “Nuestra responsabilidad será la reconstrucción de vivienda e infraestructura crítica”

En la antesala de su reunión con el Presidente Gabriel Boric y de la presentación del gabinete, Kast estuvo rodeado de quienes suenan con mas fuerzas para encabezar algunas carteras.

En medio de la emergencia que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío, marcada por los devastadores incendios forestales de alta intensidad que evocan tragedias como las de Valparaíso en 2024 y Santa Olga en 2017, el Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo esta mañana una reunión en la denominada “Moneda Chica” con su equipo más cercano y con figuras que eventualmente podrían ser presentadas como ministros este martes 20 de enero.

“Hoy nos hemos reunido en la mañana junto a las personas que ustedes ven, que tienen o van a tener ya bastantes responsabilidades en las áreas que para nosotros son relevantes, siempre en la línea de respetar el trabajo, el compromiso y la coordinación que está realizando el Presidente Boric”, dijo.

En el encuentro participaron los futuros titulares de Hacienda, Jorge Quiroz; de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; del Interior, Claudio Alvarado; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; de Obras Públicas, Martín Arrau; de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini; y de Vivienda, Iván Poduje. Este último encabezaría la reconstrucción de las zonas afectadas y que será una de las prioridades para el Gobierno entrante y que comienza a delinear la agenda de los primeros 90 días de la próxima administración.

La reunión tuvo como objetivo coordinar y preparar la respuesta del futuro Ejecutivo frente a los siniestros que golpean con especial gravedad a las regiones de Ñuble y Biobío, donde durante la madrugada del domingo se decretó estado de excepción de catástrofe.

Pese a las críticas surgidas desde la oposición por la respuesta a la emergencia -entre ellas las del gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, por la demora en la firma del decreto- Kast, ad portas de reunirse con el Presidente, Gabriel Boric, este lunes evitó profundizar en cuestionamientos.

Ante esto, el republicano señaló que la autocrítica “le corresponde a la persona que está a cargo hoy, que es el presidente Gabriel Boric. Nuestra actitud fue decir que estamos a su disposición en lo que podemos hacer como Presidente electo y como quienes van a estar a cargo en el futuro, pero la autocrítica corresponde a las actuales autoridades”.

En esa línea, adelantó la reunión que sostendría más tarde con el jefe de Estado y explicó el rol que asumirá el Gobierno entrante en materia de reconstrucción.

“En un momento más tendré una reunión con el Presidente; iré acompañado por algunas personas de las que aquí están conmigo, para hacer coordinación sobre la emergencia que tiene que asumir, resolver y encarar el actual gobierno. Lo que será nuestra responsabilidad, repito, será la reconstrucción de vivienda y de infraestructura crítica”, aclaró.

La emergencia deja, hasta ahora, un saldo preliminar de 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificados, concentrándose la mayor parte de las víctimas fatales en ambas regiones como consecuencia del avance del fuego.

Desafío 90

En este contexto, el Presidente electo subrayó que los incendios no son la única urgencia que enfrenta el país, mencionando también las listas de espera en salud, los problemas en educación, la migración irregular en el norte y el combate al crimen organizado.

Consultado por un eventual impacto de esta crisis en su agenda programática, Kast explicó que el plan elaborado junto al economista Bernardo Fontaine, denominado “Desafío 90”, ya incorpora la vivienda como una prioridad clave.

“No queremos que se repita lo de Valparaíso, donde ha pasado mucho tiempo sin que las familias recuperen su hogar”, sostuvo.

Sobre cómo se inserta la reconstrucción en las prioridades del futuro Gobierno a partir del 11 de marzo, el Presidente electo detalló que “el Desafío 90 considera las principales emergencias y los dolores de los chilenos, y dentro de ello está la vivienda”.

“No vamos a poder solucionar la reconstrucción total en los primeros 90 días, pero sí tenemos claro cuáles son las trabas que han ocurrido en Valparaíso y esperamos sacar lecciones para enfrentar lo de la zona sur, que tiene mucha ruralidad y requiere un manejo distinto para la reposición de viviendas. Sí, es parte del Desafío 90 tomar medidas, pero nadie debe confundirse: en 90 días no se realiza la reconstrucción total; sí estarán los primeros pasos para lo de Valparaíso”, detalló.

Se confirma presentación del gabinete

El Presidente electo confirmó además que este martes se realizará la presentación oficial de los nombres que asumirán los 25 ministerios del Ejecutivo.

El acto tendrá lugar a las 20:30 horas en las oficinas del Presidente Electo (OPE), en la denominada “Moneda Chica”, ubicada en calle La Gloria 88, en la comuna de Las Condes.

Asimismo, Kast participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado en Panamá entre el 27 y 30 de enero por el Banco de Desarrollo de América Latina.

Pese a la compleja situación interna, el cronograma internacional se mantiene, que considera también escalas en República Dominicana y El Salvador.

“En República Dominicana han implantado fórmulas que han permitido mantener el crecimiento y desarrollo a pesar de la situación en el país vecino. En El Salvador avanzan en seguridad y en inversiones turísticas, lo que nos interesa para potenciar el turismo en Chile. En Panamá habrá un gran encuentro internacional organizado por una institución financiera sudamericana que reunirá a mandatarios. Esperamos tener reuniones bilaterales para potenciar la inversión en Chile”.

Y cerró: “Para alcanzar pleno empleo y fuentes laborales dignas necesitamos mayor inversión, y esa inversión llegará si garantizamos seguridad en el día a día, certeza jurídica y explicamos bien las reformas y modificaciones en inversión y temas tributarios; en eso se ha trabajado mucho”.