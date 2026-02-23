Confirman a Christian Bolivar como subsecretario de Fuerzas Armadas de Kast
El general (r) del Ejército de Chile cuenta con casi 40 años de servicio y se ha desempeñado como director de la Academia de Guerra.
Este lunes la Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmó el nombramiento de Christian Bolívar Romero como futuro subsecretario de Fuerzas Armadas, entidad que depende del Ministerio de Defensa Nacional.
Bolívar, general (r) del Ejército de Chile, cuenta con casi 40 años de servicio y posee una amplia trayectoria en mandos operativos, tales como el Regimiento Reforzado N.º 4 "Rancagua", la 2ª Brigada Acorazada "Cazadores" y la VI División de Ejército. Además, se desempeñó como Comandante de Operaciones Terrestres.
El futuro subsecretario también se desempeñó como director de la Academia de Guerra del Ejército, instituto responsable de la formación de oficiales de Estado Mayor.
Asimismo, desde la OPE comunicaron el nombramiento de Alberto Soto Valenzuela, vicealmirante (r) de la Armada, como Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte, encargándole la implementación del Escudo Fronterizo en el norte del país.
La asignación del cargo a Soto se sustenta en su trayectoria operativa y de planificación, tras desempeñarse como Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval y Jefe de Operaciones Navales. "Su gestión se centrará en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción", explicaron.
Soto ejerció como Comandante de Operaciones Navales con alcance nacional y como Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, con jurisdicción entre Arica y Taltal. Entre sus mandos a flote figuran el PSH-77 “Cabrales” y las fragatas “Almirante Riveros” y “Almirante Lynch”.
