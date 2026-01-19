Contralora alerta que con la emergencia por los incendios del sur podría no haber fondos para financiar el reajuste

Este lunes, la Comisión de Hacienda del Senado continuó analizando el proyecto de reajuste del sector público, el que la instancia comenzará a votar en la jornada de la tarde, que se inicia a las 15:00 horas, con el objeto de que mañana miércoles lo vote la Sala de la corporación. En la sesión de la mañana, los integrantes de la instancia escucharon –al igual que lo hicieron sus pares de la Cámara- a la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, y a la contralora, Dorothy Pérez.

Las autoridades hicieron las mismas exposiciones que la semana anterior en la Cámara, pero fueron más categóricas en las respuestas a las consultas de los senadores. De hecho la presidenta del CFA reiteró con mayor énfasis, si se quiere, la recomendación de que la “Dipres identifique y explicite detalladamente las fuentes adicionales de financiamiento (reasignaciones y/o uso de provisiones), para facilitar que dichas fuentes estén disponibles oportunamente para no comprometer el cumplimiento de las metas fiscales”.

En este contexto, Benavides advirtió que tal como están las cosas, el déficit estructural “podría terminar siendo aún mayor que 2,2%”, como se ha especulado que sería,” y que, “estructuralmente, tenemos un nivel de gasto que nuestros ingresos no nos permiten financiar”. De ahí hiciera hincapié en la importancia de que cualquier compromiso de gasto esté financiado.

Impacto de emergencia por incendios

Por su parte, Pérez fue categórica en que “entendemos que este proyecto afecta directamente la carrera funcionaria”, aludiendo directamente al polémico artículo 111, que el Gobierno define como de “estabilidad financiera” y la oposición como “ley de amarre”.

En su exposición, la contralora también levantó una alerta relevante, ya que advirtió que las provisiones a las que se podría recurrir para financiar el reajuste, no tienen ese como único fin, por lo que "cuando uno alude a líneas de presupuesto con las cuales uno financia habitualmente emergencias, atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país (...), probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para cubrir esa situación. De manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajustes".