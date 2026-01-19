Sernac oficia a Banco Santander tras lanzamiento de programa de beneficios "Rewards"
En un plazo de 10 días hábiles, el banco deberá entregarle al Servicio el número de posibles afectados con el cambio.
Noticias destacadas
Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), informó mediante un comunicado de prensa, que ofició a Banco Santander por la implementación del programa de beneficios "Rewards".
El oficio exige a que Santander informe el número de consumidores que mantienen contratos de tarjeta de crédito vigentes con el banco y que se ven afectados por la transición al nuevo programa.
Además, Santander deberá informar de manera detallada el procedimiento, plazos y canales de comunicación utilizados para informar a las personas consumidoras las modificaciones al sistema de beneficios y fidelización.
Para esto, el banco tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder al Sernac y así el Servicio podrá verificar si la entidad bancaria está cumpliendo con la normativa vigente.
En caso de no entregar una respuesta, Sernac indicó que podrá evaluar otras acciones para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores afectados por esta situación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete