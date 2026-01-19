Sernac oficia a Banco Santander tras lanzamiento de programa de beneficios "Rewards"

En un plazo de 10 días hábiles, el banco deberá entregarle al Servicio el número de posibles afectados con el cambio.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), informó mediante un comunicado de prensa, que ofició a Banco Santander por la implementación del programa de beneficios "Rewards".

El oficio exige a que Santander informe el número de consumidores que mantienen contratos de tarjeta de crédito vigentes con el banco y que se ven afectados por la transición al nuevo programa.

Además, Santander deberá informar de manera detallada el procedimiento, plazos y canales de comunicación utilizados para informar a las personas consumidoras las modificaciones al sistema de beneficios y fidelización.

Para esto, el banco tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder al Sernac y así el Servicio podrá verificar si la entidad bancaria está cumpliendo con la normativa vigente.

En caso de no entregar una respuesta, Sernac indicó que podrá evaluar otras acciones para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores afectados por esta situación.