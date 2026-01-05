Click acá para ir directamente al contenido
Colaboración público-privada en vivienda

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 6 de enero de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

En relación con la carta publicada el 30 de diciembre en DF por el director ejecutivo de la ADI, existen hechos concretos y de público conocimiento que contradicen la afirmación de que no existiría confianza para adecuar la regulación y permitir que soluciones privadas contribuyan a enfrentar problemas públicos. Durante esta administración se han impulsado modificaciones normativas, como la extensión de la vigencia de los permisos de edificación en 18 meses y la aprobación de la Ley de Agilización de Permisos de Construcción, que recogió varias propuestas gremiales. Asimismo, en el proyecto de planificación urbana se ha contado con la colaboración de representantes del sector privado.

Sentar puentes de colaboración público-privada es otra forma de establecer confianzas. Así, los Proyectos Urbanos Habitacionales han abierto espacios para que el sector privado participe en desarrollos integrados con criterios de planificación y sostenibilidad. Del mismo modo, la ley de planificación urbana pretende consolidar espacios para actores privados y gestión urbana, estableciendo un marco que equilibre la acción estatal con la capacidad del mercado para generar soluciones habitacionales de calidad.

Estos avances reflejan un trabajo colaborativo orientado a responder a las necesidades de todos los actores del ecosistema habitacional. El desafío es profundizar estas medidas y darles mayor escala, porque la magnitud del déficit exige sumar capacidades públicas y privadas bajo un marco regulatorio moderno y eficiente.

Vicente Burgos Salas

Jefe de División de Desarrollo Urbano, Minvu

