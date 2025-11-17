Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Competencia y desafíos en medios de pago

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Hace cinco años, Chile dio un paso decisivo al poner fin al monopolio en los medios de pago e implementar el modelo de cuatro partes. Este cambio abrió la industria, impulsó la competencia y permitió que miles de comercios, feriantes y profesionales independientes accedieran a soluciones tecnológicas antes reservadas a grandes cadenas.

Hoy, los pagos digitales superan el 100% del PIB y cada chileno realiza en promedio 374 transacciones electrónicas al año. Esta expansión ha modernizado la infraestructura, ha impulsado la inclusión financiera y ha mejorado la experiencia de pago con tecnologías como Tap on Phone y billeteras digitales.

El desafío ahora es avanzar hacia una regulación que acompañe la innovación al ritmo que demandan consumidores y empresas. Para lograrlo, es clave fortalecer la interoperabilidad, la ciberseguridad y la educación financiera, y aprovechar las herramientas que ofrece la Ley Fintech para impulsar mayor competencia y habilitar nuevas soluciones en el sistema de pagos. Con reglas claras y un marco que promueva la competencia e innovación, Chile puede consolidar un ecosistema de pagos más eficiente, seguro e inclusivo.

Raúl Sapunar

Gerente General de Klap

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Alfredo Moreno, director de empresas: “Es positivo que avance una alternativa como la de Kast, alguien que está preocupado por el crecimiento”
2
Mercados

CMF le da la luz verde al negocio de adquirencia de Banco de Chile para su funcionamiento
3
Economía y Política

Carlos Peña y su interpretación del resultado del domingo: “Es un fracaso del Gobierno y del discurso que intentó expandir en la sociedad chilena”
4
Economía y Política

Equipo de Kast convoca a cumbre de economistas top de cara a sumar apoyos en segunda vuelta
5
Mercados

Alza de acciones de Latam se desinfla tras buenos resultados del tercer trimestre y frenesí post electoral, en medio de la huelga de pilotos
6
Empresas

WOM gana demanda por competencia desleal en contra de Claro Chile y firma anuncia que apelará
7
Mercados

Bolsa chilena se dispara más de 3% y logra el mejor desempeño del mundo por expectativa de un triunfo de Kast en segunda vuelta
8
Empresas

Se dispara interés por activos inmobiliarios con renta: expertos dicen que el mercado se ha ido recuperando tras la crisis social
VER MÁS
VER MÁS