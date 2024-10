Compromiso con la educación financiera

Cartas

Señor Director:

En Chile, la penetración de seguros alcanza al 4,7% del PIB, cifra que nos ubica por debajo de Norteamérica, que se encuentra sobre el 10%, y Europa y Asia Pacífico, por sobre el 5%. Aunque nuestro país destaca en comparación con el resto de Latinoamérica, que alcanza cifras del 3%, esto nos invita a reflexionar sobre cuántas personas aún no comprenden la importancia de estar protegidas. Es probable que muchas no se hayan incorporado a los seguros porque no entienden completamente la industria.

Esto puede generar una brecha entre las expectativas de los asegurados y la verdadera cobertura que obtienen, un fenómeno que debe ser abordado desde la entrega de información, ya que esto no solo dificulta la elección del producto o solución adecuado, sino que también puede generar malentendidos cuando los clientes necesitan usar su seguro.

En el marco del mes de la educación financiera las compañías tienen la oportunidad de comprometerse a desempeñar un papel más activo, generando contenido y recursos que ayuden a las personas a comprender lo que significa estar asegurado y cómo los seguros son una herramienta clave al momento de proteger su patrimonio y bienestar.

Arturo Geissbühler

Vicepresidente de Seguros de SURA Chile