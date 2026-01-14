Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Contaminación del aire

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 15 de enero de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Inadvertida pasó la actualización de la norma para Material Particulado fino.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, aprobó un estándar anual de 15 µg/m³ de material particulado fino y un valor diario de 38 µg/m³, al que deberán plegarse los sectores productivos.

Si bien proteger la salud y el medio ambiente es prioritario, es igualmente clave que esta adaptación se realice con reglas claras y tiempos prudentes que permitan la implementación de inversiones necesarias sin asfixiar la actividad económica.

Aldo Manuel Herrera

Instituto Libertad

