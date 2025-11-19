COP30: poner al agua en el centro de la agenda

Señor Director:

En el marco de la COP30, resulta urgente recordar que el agua no es solo un recurso natural, sino un activo estratégico y social cuya gestión define la resiliencia de los territorios y la equidad entre comunidades. La infraestructura multipropósito —embalses, sistemas de riego, plantas de tratamiento, generación hidroeléctrica y desalación— constituye una herramienta decisiva para enfrentar la pobreza rural y potenciar el desarrollo agrícola.

Su impacto es transversal: asegura acceso confiable y calidad del agua (ODS 6), fortalece la seguridad alimentaria (ODS 2), dinamiza economías rurales (ODS 8 y 9) y contribuye a la acción climática y protección de ecosistemas (ODS 13 y 15).

Defender el agua como recurso estratégico implica reconocer que estas infraestructuras no son un lujo, sino la base de un desarrollo sostenible y equitativo.

Felipe Martin Cuadrado

Director Ejecutivo de Mas Recursos Naturales