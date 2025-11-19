Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

COP30: poner al agua en el centro de la agenda

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 20 de noviembre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

En el marco de la COP30, resulta urgente recordar que el agua no es solo un recurso natural, sino un activo estratégico y social cuya gestión define la resiliencia de los territorios y la equidad entre comunidades. La infraestructura multipropósito —embalses, sistemas de riego, plantas de tratamiento, generación hidroeléctrica y desalación— constituye una herramienta decisiva para enfrentar la pobreza rural y potenciar el desarrollo agrícola.

Su impacto es transversal: asegura acceso confiable y calidad del agua (ODS 6), fortalece la seguridad alimentaria (ODS 2), dinamiza economías rurales (ODS 8 y 9) y contribuye a la acción climática y protección de ecosistemas (ODS 13 y 15).

Defender el agua como recurso estratégico implica reconocer que estas infraestructuras no son un lujo, sino la base de un desarrollo sostenible y equitativo.

Felipe Martin Cuadrado

Director Ejecutivo de Mas Recursos Naturales

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Contraloría le sube la vara a los servicios públicos y ministerios que pidan reasignaciones o cambios en sus presupuestos
2
Empresas

Firma de tuberías y adhesivos abandona Chile y explica que se va por "las complejas condiciones actuales en nuestro país"
3
Empresas

Renuncia árbitro del juicio entre Codelco y consorcio chileno-bielorruso: proceso se alargará hasta 2026
4
Mercados

Klaus Kaempfe, director de inversiones de Credicorp Capital: “(De ganar Kast) los primeros 100 días pasan a ser clave para sus reformas”
5
Empresas

Gobierno remueve al director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quien había negado a Pardow dejar el cargo
6
Mercados

¿Quién es Pedro Pablo Larraín? El protagonista del Caso Sartor y mayor multado en la historia de la CMF
7
Regiones

¿Qué es el GloNi?, la innovación genética desarrollada en Chile que podría salvar a la industria local de aserraderos de la crisis
8
Empresas

Contraloría alerta que habrían 812 obras públicas con término anticipado de contrato que superan los US$ 1.000 millones en inversión
VER MÁS
VER MÁS