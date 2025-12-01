Cotización adicional en nel FAPP

Señor Director:

Noviembre es el cuarto mes en que los empleadores deben enterar la cotización adicional de 0,9% en el FAPP, fondo de reparto creado por la reforma de pensiones. Hasta la fecha, aún no hay plataforma digital para saber cuántas cotizaciones ni qué montos han sido enterados por el empleador en dicho fondo. Como suele ocurrir, el Estado tiene un trato desigual e injusto: exige transparencia sólo a los particulares, pero no a él mismo. Tratándose de una polémica reforma con aspectos seriamente cuestionados hasta el día de hoy, se esperaría mayor proactividad del Gobierno en sincerar la información a los trabajadores.

Rodrigo Meléndez Barrena

Subdirector Ejecutivo Instituto Res Pública