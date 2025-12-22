Click acá para ir directamente al contenido
Cotización de independientes

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 23 de diciembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En Chile, de los 2,8 millones de trabajadores independientes, apenas un 35,8% cotiza en el sistema previsional a través de la Operación Renta. El resto, por diversos motivos, permanece fuera de la red de protección estatal.
Esta brecha responde, en gran medida, a un problema de percepción: solemos reducir la seguridad social únicamente a las pensiones de vejez. Sin embargo, el sistema es mucho más que eso. Cotizar otorga protección ante accidentes laborales, enfermedades profesionales, acceso a la Ley SANNA y cobertura de salud. Por ejemplo, una trabajadora independiente que cotiza no solo ahorra para su futuro, sino que adquiere el derecho fundamental a subsidios de pre y postnatal.
Para reducir la vulnerabilidad de este segmento, es urgente avanzar hacia la formalidad.
Una vía concreta sería extender a los independientes la nueva cotización con cargo al empleador que hoy discute la reforma previsional. Implementar un mecanismo equivalente para quienes trabajan por cuenta propia requiere voluntad política e iniciativa legal, pero es un paso indispensable para que la protección social en Chile deje de ser un privilegio de los asalariados y se convierta en un derecho efectivo para todos.

Pedro Pizarro
Vicepresidente Instituto Libertad

