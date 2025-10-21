Click acá para ir directamente al contenido
¿Crecer con este Estado? Difícil

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

En su columna de ayer en Diario Financiero, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se pregunta: ¿qué tipo de Estado necesitan los privados para crecer más?

No creo que haya tenido malas intenciones al plantearlo, pero hacerlo —y más aún auto responderlo públicamente en el último año de su gobierno— resulta inquietante.

Este Gobierno no ha hecho más que postergar proyectos, aumentar los costos para las empresas (como el sueldo mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas), incrementar la deuda fiscal y, por último, perder el control de la seguridad. ¿Quién, fuera del círculo público, podría siquiera considerar aumentar su fuerza laboral en estas condiciones?

En virtud de todo lo anterior, y respondiendo a su pregunta: Chile necesita un Estado significativamente más pequeño y competitivo.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Ingeniero Comercial

