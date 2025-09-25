Criterios ambiguos de la ANCI

Señor Director:

El pasado 16 de septiembre, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) publicó un listado preliminar que incluye a más de 1.700 empresas como Operadores de Importancia Vital (OIV), de acuerdo con lo establecido en la Ley Marco de Ciberseguridad promulgada en marzo de 2024.

Formar parte de esta categoría implica someterse a exigentes regulaciones y altos estándares técnicos, con plazos de cumplimiento sumamente estrechos.

Si bien la publicación de este listado era esperada por el mercado, la incorporación de empresas que, por su tamaño o funciones, difícilmente pueden considerarse OIV, ha generado legítima preocupación en distintos sectores.

La ANCI ha difundido ciertos criterios acumulativos para determinar qué actores califican como OIV; sin embargo, éstos resultan excesivamente generales y ambiguos, lo que dificulta que empresas —en particular proveedores de menor escala— puedan fundamentar con claridad su exclusión. A ello se suma la urgencia del proceso, dado que el plazo para presentar observaciones vence el próximo 17 de octubre.

Gonzalo Navarro

Director de Tecnologías de Aninat Abogados



