Críticas mezquinas

Señor Director:

La presentación del gabinete de José Antonio Kast ha desatado una marea de reacciones que invitan a una reflexión profunda sobre nuestra cultura política. Como era de esperar, las expectativas son altas, pero lo que realmente asombra es la naturaleza de la crítica actual.

Desde el oficialismo y diversos sectores conviven miradas que parecen más interesadas en el tropiezo prematuro que en la construcción país. Es incomprensible la escasa capacidad de ofrecer propuestas positivas o, al menos, de conceder el beneficio de la duda con buena intención. Esta predisposición al fracaso del “otro” termina hablando más de la mezquindad de los críticos que de las competencias de los criticados. Pareciera que algunos sectores prefieren ver al país estancado antes que reconocer un acierto en la vereda del frente. Querer que a un Gobierno le vaya mal es, en última instancia, querer que a Chile le vaya mal.

Sin embargo, el nuevo gobierno también enfrenta un riesgo propio: la trampa de las expectativas. Al presentar muchos nombres con perfiles técnicos, se ha instalado la idea de una gestión casi infalible. Pero la política no es solo técnica; es gestión de crisis y sensibilidad social. Cuando la vara se coloca tan arriba, el margen de error desaparece. Si la ejecución no está a la altura de la promesa de eficiencia, el “porrazo” político será importante.

El desafío para la futura oposición es transitar hacia una fiscalización con sentido de Estado; y para el nuevo gabinete, entender que el prestigio es un capital que se agota rápido si no se traduce en mejoras concretas. Al final, el éxito de un gobierno no debiera ser una derrota para nadie, sino un alivio para todos.

Carlos Smith

Docente investigador CIES-UDD