Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Cuando el corazón de internet se detiene

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Este martes fuimos testigos de una interrupción masiva en la red que evidenció la fragilidad de nuestra vida digital. Una falla interna en Cloudflare, empresa clave en la infraestructura global de internet, provocó errores en múltiples servicios, dejando fuera de línea a plataformas como X (ex Twitter), ChatGPT, sitios de noticias, servicios financieros y tiendas en línea. ¿La causa? Un archivo de configuración sobredimensionado que desató fallos en cascada. No fue un ciberataque; fue una falla generada desde dentro.

Chile no estuvo ajeno al impacto. Usuarios reportaron caídas en herramientas de uso diario, plataformas de diseño, comercio y comunicación. Esta dependencia global de un solo proveedor para tantas capas de la web plantea preguntas urgentes sobre la resiliencia de nuestros sistemas digitales.

Desde la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, impulsamos una formación centrada en la construcción de infraestructuras robustas, arquitecturas distribuidas y análisis de riesgos. Formamos ingenieras e ingenieros capaces de diseñar sistemas tolerantes a fallos, conscientes de que detrás de cada interfaz hay decisiones técnicas con implicancias sociales.

Más allá del efecto inmediato, este incidente es un llamado a repensar nuestra arquitectura digital. Porque si una línea de código mal gestionada puede desconectar al mundo, entonces también puede motivarnos a reconstruir un internet más resiliente, abierto y confiable.

Nicolás Caselli B.

Director de Ingeniería Civil Informática, UNAB – Campus Concepción

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Gobierno solicita la renuncia al director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear
2
Empresas

¿Por qué sigue la huelga en Latam? Empresa propuso a pilotos sueldos base de hasta $ 10 millones, pero acuerdo con sindicato se frustró por diferencias en reajuste anual
3
Economía y Política

Tras cumbre de economistas, Quiroz se abre a modificar recorte fiscal de Kast: “Aquí no hay fetiches o cosas inamovibles”
4
Empresas

Cencosud estaría negociando compra de cadena de supermercados en Brasil para afianzar su operación en el sur de ese país
5
Mercados

Klaus Kaempfe, director de inversiones de Credicorp Capital: “(De ganar Kast) los primeros 100 días pasan a ser clave para sus reformas”
6
Economía y Política

Carlos Peña y su interpretación del resultado del domingo: “Es un fracaso del Gobierno y del discurso que intentó expandir en la sociedad chilena”
7
Mercados

Caso Sartor: CMF interpone multas históricas a exdirectores y exCEO de la AGF
8
Regiones

¿Qué es el GloNi?, la innovación genética desarrollada en Chile que podría salvar a la industria local de aserraderos de la crisis
VER MÁS
VER MÁS