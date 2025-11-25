Click acá para ir directamente al contenido
Cuando la vivienda se rifa sin reglas

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

En Chile se ha extendido la práctica de rifar viviendas en redes sociales como alternativa frente a la dificultad de vender o comprar propiedades. Lo que partió como una idea ingeniosa se ha vuelto preocupante: un juego sin reglas ni marco jurídico que pone en riesgo la confianza pública, el patrimonio y la ilusión de cientos de familias.

Desde la pandemia, más de 200 inmuebles se han ofrecido bajo esta modalidad, moviendo millones sin respaldo, validez jurídica ni fiscalización, lo que evidencia un vacío normativo urgente de corregir. Hoy cualquier persona puede organizar una rifa sin garantizar la transferencia del bien ni la devolución del dinero, dejando a los participantes desprotegidos.

El Congreso discute un proyecto que busca corregir este vacío, estableciendo exigencias para asegurar la legalidad del proceso, la transferencia de la propiedad y el cumplimiento tributario. No se trata de limitar la innovación, sino de garantizar transparencia y certeza jurídica.

En un contexto de contracción económica, jugar con los sueños de miles de familias no sólo es indebido e imprudente: es éticamente inaceptable.

Joaquín Solar

Gerente Legal en Imagina Grupo Inmobiliario

VER MÁS