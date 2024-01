Daño a los proveedores (II)

Cartas

Señor Director:

Agradecemos la carta publicada por el Presidente de Conadecus, señor Hernán Calderón, en respuesta a nuestra carta titulada “Daño a los Proveedores”, en la cual sugerimos revisar el actual destino que reciben los remanentes de indemnizaciones no cobradas por consumidores en procedimientos colectivos y que van a parar a un “Fondo Concursable” que sólo puede adjudicarse a asociaciones de consumidores, como aquella que el Sr. Calderón preside. En su carta, el Sr. Calderón: (i) dirige ataques a nuestras personas y no a nuestro planteamiento; y (ii) argumenta que el destino actual de estos remanentes sería el correcto, en tanto las asociaciones de consumidores, que son las mismas que inician esta clase de procedimientos, “han acordado destinarlos para una obra social, mejorar las pensiones de los más vulnerables o a fundaciones que realizan obras sociales”. A nuestro juicio, las palabras del Sr. Calderón vienen a darnos la razón y no hacen más que ratificar la necesidad de revisar este aspecto de la ley y su cumplimiento, pues no hay justificación para que estas asociaciones sean quienes designen a los beneficiarios o destinatarios finales de las indemnizaciones de perjuicios que han pagado proveedores y que no han sido cobradas por consumidores afectados, indemnizaciones que son adicionales a las multas que también se imponen a los proveedores en esta clase de procedimientos.

En suma, nuestra sugerencia no se dirige a dejar en impunidad a los proveedores, sino que a revisar y perfeccionar el destino de los remanentes de las indemnizaciones no cobradas.

Miguel José Dibarrart F. y Aníbal Vial D

Abogados