Deficiencia legislativa en nueva Ley de Delitos Económicos

Cartas

Señor Director:

La nueva legislación sobre delitos económicos y atentados contra el medio ambiente ha sufrido una breve detención, toda vez que la semana pasada el Ejecutivo ingresó un veto que modifica diversos cuerpos normativos y, principalmente, aquellos que atribuyen responsabilidad penal a las personas jurídicas.

Al respecto, es importante resaltar el esfuerzo realizado por el ministro de Justicia, quien, al utilizar el veto presidencial como mecanismo correctivo -ante la deficiencia legislativa-, evita un desastre interpretativo con los diversos marcos legales en que incide esta materia tan compleja. Sin este veto, el impacto en nuestro orden socioeconómico habría sido brutal: por algo hizo eco unánime en la Comisión de Constitución que aprobó el veto Presidencial.

Por otra parte, y sin desmerecer el avance, me parece preocupante que esta modernización no vaya de la mano con asignaciones de recursos necesarios para llevar a cabo de manera eficaz tan difícil tarea, tanto en la investigación y persecución de los delitos penales como en la sanción y cumplimiento. En la actualidad, de lo que sí tenemos certeza es de las deficiencias y carencias graves que subyacen en el sistema procesal penal: sobre carga laboral, ausencia de especialización y falta de personal, carencia de un sistema integrado e interconectado de inteligencia, etc.

Sin los recursos adecuados es imposible que una real modernización del sistema sea tal.

Bernardo Rosenberg Pérez

Socio Reymond Abogados