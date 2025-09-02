Click acá para ir directamente al contenido

IPSA alcanza récord histórico de 9.000 puntos en la apertura y Wall Street sube con impulso de Alphabet tras fallo judicial clave
Cartas

Derechos del contribuyente

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En entrevista otorgada por el exdirector del SII a DF, mencionó la carta suscrita por las asociaciones de asesores tributarios, que manifestaron preocupación por actuaciones del SII que infringían la ley y derechos del contribuyente. Una de ellas se refería a la restricción en la procedencia de solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) por vicios o errores del Servicio y no del contribuyente. El SII cambió de criterio luego de la carta, manteniendo la restricción de que la RAF no puede implicar una nueva auditoría.

La nueva auditoría, criterio contenido en la Circular 26/2008, fue derogado por la Circular 12/2021, por las modificaciones de la Ley N° 21.210 al artículo 6 letra b) N° 5 del Código Tributario, la cual consagra el derecho del contribuyente para presentar una RAF con nuevos antecedentes y la obligación del SII de revisarlos en cualquier tiempo, a pesar de revisión administrativa anterior, juicio pendiente o sentencia del TTA, sin indicar como restricción la nueva auditoria. La RAF imposibilita un cobro injusto y el enriquecimiento sin causa del Fisco. Esperamos que el SII enmiende el criterio y se ajuste al marco legal.

Misael Morales

Zúñiga Campos Abogados

