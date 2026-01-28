Desafío mayúsculo

Señor Director:

El muy probable incumplimiento de la regla fiscal por tercer año consecutivo es una señal preocupante para la credibilidad de la política fiscal, tal como lo señala el editorial de DF, del miércoles 27. La reiteración de desvíos ha debiitado la confianza en la programación presupuestaria y, con ello, el desafío que hereda el próximo Gobierno y, en particular, la Dirección de Presupuestos es mayúsculo. Deben recomponer la disciplina y restituir la coherencia entre metas, gasto y ciclo. Es de esperar que las decisiones sean tempranas y exista voluntad política para alinear prioridades con restricciones reales.

Anne Williams

Ingeniera comercial