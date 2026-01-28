Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Desafío mayúsculo

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

El muy probable incumplimiento de la regla fiscal por tercer año consecutivo es una señal preocupante para la credibilidad de la política fiscal, tal como lo señala el editorial de DF, del miércoles 27. La reiteración de desvíos ha debiitado la confianza en la programación presupuestaria y, con ello, el desafío que hereda el próximo Gobierno y, en particular, la Dirección de Presupuestos es mayúsculo. Deben recomponer la disciplina y restituir la coherencia entre metas, gasto y ciclo. Es de esperar que las decisiones sean tempranas y exista voluntad política para alinear prioridades con restricciones reales.

Anne Williams

Ingeniera comercial

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
2
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
3
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
4
Empresas

Minera Mantoverde presenta "oferta final" a trabajadores que suman 26 días en huelga: incluye bono de término de conflicto por $ 15 millones
5
Empresas

Astara sella el acuerdo para la compra de los negocios de Nissan en Chile y Perú: será distribuidor oficial en ambos países
6
DF LAB

Chileno radicado Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
7
DF LAB

Los detalles del proyecto de fábrica de drones que busca fortalecer la soberanía tecnológica de Chile
8
Empresas

Entel casi triplica sus utilidades en 2025: "Hemos logrado anticiparnos y movernos ágilmente"
VER MÁS
VER MÁS