Directorios diversos

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 04:12 hrs.

Señor Director:
Las cifras sobre participación femenina en los directorios de empresas IPSA muestran que aún estamos lejos de contar con espacios de decisión equilibrados. Más que una futura exigencia normativa, este es un tema de calidad de gestión y de visión social de país.
Los equipos mixtos —incluidos los directorios— tienden a ser más creativos, a anticipar mejor los riesgos y a generar mayor valor. Distintas miradas fortalecen las decisiones en entornos cada vez más complejos.
Una mayor presencia femenina en el liderazgo también ayuda a construir culturas organizacionales más equitativas, ampliando oportunidades para las mujeres, decidan o no ser madres, en un contexto de retrocesos en participación laboral femenina y de una tasa de natalidad sostenidamente a la baja.
Avanzar hacia liderazgos más equilibrados no es simbólico, sino una apuesta concreta por organizaciones más sólidas y un mejor futuro para el país.
 
María José Gutiérrez Correa
Directora Ejecutiva Grupo Enovus

