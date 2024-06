Edificio Euromarina 2

Cartas

Señor Director:

El edificio aislado en altura Euromarina 2, construido por un fondo de inversión privado, afectado por un socavón y recibido por la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar con fecha 15/03/2006, localizado en la calle Las Perlas 1855 de esa ciudad, se construyó con un permiso mal otorgado, pues el lugar de su emplazamiento corresponde a la zona V3 del respectivo Plan Regulador Comunal (PRC) de 2002, firmado por el alcalde Dr. Jorge Kaplán (QEPD), que no admite ese tipo de construcciones en pendientes de 29° o más. En efecto, allí solo están permitidos los edificios aterrazados o escalonados. En todo caso, el vicio del acto administrativo municipal está prescrito, pero como la alcaldesa Ripamonti, en sus últimas declaraciones a la prensa, ha dicho que no aceptará nuevos permisos en las dunas, se debe dejar en claro que en la indicada zona del PRC ya no se cursarán permisos para edificios aislados en altura, pero sí se deben aceptar para edificios escalonados.

Patricio Herman