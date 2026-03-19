Efecto acotado

Señor Director:

La propuesta de eliminar transitoriamente el IVA a la vivienda nueva constituye una señal positiva para el mercado inmobiliario. De concretarse, podría implicar una reducción de precios entre 10% y 12% y contribuir a la absorción del stock disponible.

Con todo, su efecto sobre la demanda será acotado mientras persista la principal restricción del sector, que es el acceso al financiamiento hipotecario. El descalce entre el alza de la UF y la evolución de los ingresos ha elevado las exigencias de renta, limitando la capacidad de calificación de los hogares.

En este contexto, aun con menores precios, una parte relevante de la demanda seguirá excluida. No es menor que entre 30% y 40% de los potenciales compradores hoy no logre acceder a crédito hipotecario, lo que da cuenta de una brecha que trasciende medidas orientadas solo a la oferta.

Tomás Monge

Gerente de Estrategia Creditú