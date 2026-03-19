Cambios a TVN no son prioridad para Kast: Gobierno no avanzará en proyecto que crea endowment y analiza alternativas
El proyecto de ley presentado por el Gobierno anterior incluye una nueva forma de financiamiento con un fondo estimado en US$ 30 millones.
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El proyecto de ley que establece cambios a la normativa de Televisión Nacional de Chile (TVN), que incluyen una nueva forma de financiamiento vía endowment del Estado estimado en US$ 30 millones, no se encuentra dentro de las prioridades legislativas de la actual administración, según reconocen fuentes del Gobierno.
El texto legal fue presentado por la administración anterior y busca con el mecanismo de endowment generar un fondo que se invertirá y del cual se esperan ciertos retornos.
Sin embargo, el proyecto ha tenido una lenta tramitación y las cifras de balances en rojo del canal público tienen al Gobierno de José Antonio Kast evaluando cómo revertir esa estrecha situación financiera considerando, dice una fuente del Ejecutivo, que “están cuartos en rating y pierden plata”.
Actualmente, el texto cumple su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, ya fue aprobado por la comisión de Cultura y ahora se encuentra para ser visto por la comisión de Hacienda.
Sin embargo, afirman fuentes desde el Ejecutivo, el proyecto tiene "muchos problemas financieros, como el endowment” y afirman que lo que interesa es que los proyectos de ley sean sustentables: “Hay que hablar con la verdad. Hoy el Estado no tiene plata”.
Mientras se analizan las nuevas formas y montos de financiamiento, se barajan dos escenarios: no aplicar urgencia alguna a la tramitación de la norma, o retirarla y reingresarla a futuro con cambios sustantivos al proyecto presentado por la administración de Gabriel Boric.
Cabe señalar que cuando se presentó el proyecto, la entonces oposición (hoy oficialismo) consideró que la fórmula de endowment era un “salvataje” innecesario para una empresa que consideran está quebrada.
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