Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Cambios a TVN no son prioridad para Kast: Gobierno no avanzará en proyecto que crea endowment y analiza alternativas

El proyecto de ley presentado por el Gobierno anterior incluye una nueva forma de financiamiento con un fondo estimado en US$ 30 millones.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 15:36 hrs.

TVN gobierno anterior empresas José Antonio Kast
<p>Cambios a TVN no son prioridad para Kast: Gobierno no avanzará en proyecto que crea endowment y analiza alternativas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Luego de round con Quiroz, exministro Grau celebra crecimiento del PIB en 2025 y ratifica que deuda pública dejó de crecer por primera vez en dos décadas
2
Economía y Política

Gobierno pide la renuncia a la directora nacional del Sence
3
Economía y Política

El ingeniero que fichó Quiroz para ordenar la casa y ayudar a aplicar el millonario recorte del gasto público
4
Mercados

Gerente general de Falabella recibe más de $ 700 millones en acciones por plan de incentivos de la compañía
5
Economía y Política

Quiroz revela las claves de su fórmula reactivadora: reinstaurar la invariabilidad tributaria, extender el DFL2 y confirma el cobro a morosos del CAE
6
Empresas

Pacheco descarta adelantar su salida de Codelco y asegura mayor producción de cobre de la estatal en 2026
7
Economía y Política

PIB 2025 instala a Boric con el segundo menor crecimiento desde 1990 y la guerra ensombrece pronósticos
8
Mercados

AFP llevan a la justicia al regulador por norma que establece requisitos mínimos para directores y equipos de inversiones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete